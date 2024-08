Castellcir aplegarà aquest dissabte colles de Falcons de tot Catalunya en una trobada nacional

La trobada nacional de colles de Falcons de Catalunya convertirà demà la població de Castellcir en la capital de l’exhibició falconera, amb presència de gairebé tota la representació federada que hi ha al conjunt del país. S’hi esperen 7 de les 9 colles actualment en actiu, que sumaran entre 300 i 350 membres en un municipi que no arriba als 800 habitants, segons que ha explicat el president de la Colla de Falcons de Castellcir, Sebastià Jo.

Castellcir ja va acollir aquest esdeveniment el 2014, i ara ho tornarà a fer per segona vegada coincidint amb el 20è aniversari dels amfitrions. També hi participaran les colles de Barcelona, Capellades, Llorenç del Penedès, Malla, Piera i Vilanova i la Geltrú; i han excusat l’absència les del Riberal (a la Catalunya Nord) i Vilafranca del Penedès, on aquest cap de setmana és festa major.

La trobada començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb una rebuda de les colles a l’Ajuntament, i des de la mateixa plaça de l’Era, on s’ubica, iniciaran una cercavila d’un parell d’hores de durada pel poble fins a la zona esporiva de la Quintana, on faran una exhibició final. Pel camí, i agrupades per parelles, les colles s’aniran aturant per anar formant figures, i en el tram de l’avinguda de Santa Coloma s’exhibiran amb figures caminades. En acabat, faran un sopar de comiat.

La trobada nacional de Falcons és anual, i se sol fer en alguna de les poblacions on hi ha colles, si bé la idea és «anar-la exportant a altres llocs per projectar-nos i fer créixer l’afició» cap a un espectacle de la família dels castells però amb pilars sense pinya i amb figures pròpies derivades d’una manifestació que combina la gimnàstica, l’esport i l’acrobàcia, explica Sebastià Jo.