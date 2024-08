El camí d’accés a la Cova del Toll de Moià tindrà nou enllumenat

L’Ajuntament de Moià afrontarà properament el canvi de l’enllumenat exterior de l’itinerari d’accés a les Coves del Toll, que prepara des de fa uns mesos. Després que el març passat en va aprovar la memòria tècnica, ara ha obert la licitació de l’obra per un import global de 35.442 euros. Un cop comencin, es preveu que els treballs s’allarguin uns 4 mesos.

L’actuació afectarà un tram d’uns 75 metres en l’itinerari d’accés a la cova principal del Parc Prehistòric de les Coves del Toll des de la zona d’aparcament i el punt d’informació, i ajudarà a optimitzar-ne la gestió energètica.

La nova lluminària que es proposa és una balisa de peu de secció circular de 115 mm de diàmetre i 80 cm d’alçada, i es planteja situar-les just per davant de la barana. També se substituiran les arquetes elèctriques existents en tot el recorregut.

Actualment, la instal·lació està formada per un subministrament elèctric de 17,321 kW de potència amb una instal·lació soterrada de pas de tubs i arquetes al llarg del recorregut que no estan en bon estat. Aquestes se substituiran per unes de noves que quedaran fixades al terreny amb formigó i amb una tapa de registre. També hi ha alguns tubs corrugats per pas de cables elèctrics descoberts, que se soterraran de nou.