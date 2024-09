Castellcir acull la trobada nacional de Colles de Falcons

Castellcir va acollir ahir dissabte la trobada nacional de colles de Falcons de Catalunya coincidint amb el 20è aniversari dels locals. En la celebració anual van participar les colles de Barcelona, Capellades, Llorenç del Penedès, Malla, Piera, Vilanova i la Geltrú i els amfitrions, la Colla de Falcons de Castellcir. De les nou agrupacions que hi ha actives actualment, només van faltar la de Riberal i la Vilafranca del Penedès perquè la data coincidia amb la festa major dels seus respectius municipis.

Hi van participar 7 de les 9 colles actives que hi ha | ARIADNA GOMBAU

La trobada va començar a 2/4 de 7 de la tarda davant de l’Ajuntament. L’alcalde de la població, Eduard Guiteras, va rebre a les colles amb un petit parlament on va desitjar una «molt bona estada» a les agrupacions participants i els va agrair l’assistència.

Van actuar davant l’ajuntament i en una cercavila | ARIADNA GOMBAU

Tot seguit, cada colla va oferir una figura a la plaça de l’Era, just davant del consistori, per obrir la cercavila. Durant el recorregut, les agrupacions van anar fent aturades per mostrar construccions de diferents tipus. A l’avinguda de Santa Coloma es van poder veure figures caminades.

Durant la tarda, les colles assistents van mostrar les seves millors figures i es van poder veure construccions de gran nivell com ara escales, pires, rellotges, ventiladors, pilars caminats, vols simples i coronats, i pous escapçats.

La cercavila va finalitzar a la zona esportiva de la Quintana, on el públic va gaudir d’una exhibició final que va tancar la Colla de Falcons de Castellcir. Per acabar la jornada es va celebrar un sopar de comiat.

L’última vegada que Castellcir va ser la seu i va acollir una trobada anual de Falcons va ser l’any 2014. Ara, després de 10 anys i en el marc de l’aniversari de la colla local, el petit municipi del Moianès va tornar a ser l’amfitrió de la celebració.