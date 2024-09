Castellcir s'apunta a partir d'avui a la recollida amb contenidors tancats

Castellcir implementarà a partir d'aquest dilluns el model de recollida d'escombraries amb contenidors tancats, en la línia d'altres municipis de l'entorn que ja fa un temps que han adoptat aquest sistema.

El poble ja ha pogut experimentar amb aquest model durant l'agost, amb una prova pilot d'un sistema que a partir d'avui ja es farà del tot efectiu, de manera que els contenidors d'envasos, fracció orgànica i resta estaran tancats i s'hauran d'obrir (els dies corresponents que ha fixat l'Ajuntament) amb unes targetes que ja disposa cada família o amb una aplicació de mòbil adaptada al sistema. Els contenidors de vidre i de paper i cartró, estaran oberts com fins ara.

El canvi de model respon a la necessitat d'incrementar el reciclatge en un municipi on el 2023 hi va haver un 57,4% de recollida selectiva i es va generar una mitjana de 617 quilos de residus per habitant. L'alcalde, Eduard Guiteras, ha explicat que es va valorar l'opció del porta a porta, però l'opinió veïnal s'hauria decantat majoritàriament pel sistema de contenidors tancats. A més, segons els estudis previs, es considera que l'eficiència tant a nivell de recollida com econòmic entre els dos models serà molt similar.