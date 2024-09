Oló construirà una nova guarderia al costat de l’escola de primària

Santa Maria d’Oló preveu disposar l’any que ve d’un nou edifici per a la llar d’infants municipal El Cuc, que construirà dins el recinte de l’escola d'infantil i primària, entre el carrer Maurici Camprubí i la plaça Primer d’Octubre. A banda de disposar d’un edifici més ampli i modern que l’actual, la intenció és aglutinar tots els equipaments educatius en una mateixa zona i de fàcil accés, segons ha explicat l’alcalde, Xavier Baraut.

I és que la llar d’infants actual es troba situada en un local annex a l’Ajuntament i l’arxiu municipal, i tot i que es va ampliar fa uns anys ha quedat vella i obsoleta. A més, es troba a la part antiga del nucli, on el desplaçament pot ser complicat. La nova ubicació situarà la llar d’infants a la part nova del nucli urbà, en una zona àmplia i on és fàcil d'arribar.

El projecte preveu un edifici d’una sola planta amb capacitat per a una vintena d’alumnes, que es distribuiran en dues aules (per a nens d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys), i també hi haurà un despatx per al professorat, més espaiós que l’actual. Així mateix, es contemplen espais polivalents, un menjador i una sala de preparació de menjar, un dormitori i diversos serveis, així com àrees d'higiene i dutxes. Els alumnes també disposaran del seu propi pati i zona d’esbarjo diferenciada de la de l’escola de primària.

De moment, l’Ajuntament ha fet l’aprovació inicial del projecte. La idea és fer la definitiva aquest mateix setembre i licitar l’obra dins el 2024 per poder tenir a punt i en funcionament el nou edifici de cara al curs 2025-2026. El recinte on hi ha l’escola i la futura llar d’infants és municipal, però l’Ajuntament l’ha cedit al departament d’Educació, que també haurà de fer el seu informe favorable abans de poder avançar amb els treballs.

Les obres de construcció del nou equipament tenen un pressupost de 511.273 euros que l’Ajuntament mirarà d’aconseguir del Pla General d’Inversió de la Diputació de Barcelona. La resta els posarà de fons propis.

Un cop l’edifici de la nova llar d’infants estigui construït i en funcionament, s’aprofitaran les instal·lacions actuals del costat de l’Ajuntament per disposar de més espais municipals, ja sigui com a despatxos per al personal tècnic, per ampliar l’arxiu, o fins i tot es podrien cedir com a magatzem per a les entitats del poble.