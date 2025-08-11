Èxit de públic de la Cabra d'Or de Moià
Ni la pedregada de dissabte ni el fort sol de diumenge van ser un obstacle perquè, quinze anys després de la primera edició, centenars de persones i una seixantena de músics visquin la celebració d'una llegenda ja consolidada
Moià ha tornat a sortir al carrer per buscar la Cabra d'Or, la representació teatral i musical que enguany celebrava els quinze anys de la celebració. Al llarg de diumenge i dilluns s'han dut a terme tots els actes relacionats amb la llegenda que, un any més, han tornat a ser un èxit absolut de públic i, sobretot, de participants, amb una seixantena de músics de la Banda Àuria, que posa la música a tota la festa, i també de més de 200 persones entre actors, portadors, bastoners i voluntaris.
Aquest és un dels actes principals de la Festa Major de Moià, que va començar el passat dissabte 26 de juliol i s'allargarà fins al 24 d'agost. Els concerts de 31FAM i la Fúmiga o la 120a edició de la festa de l'arbre Fruiter són algunes de les activitats més destacades.
I això que el tret de sortida de diumenge es va haver d'endarrerir per la forta, però breu pluja i pedregada que va caure sobre Moià i els municipis del voltant. Però les inclemències no han espantat el públic i, només amb un quart d'hora de retard, a tres quarts de set, ha iniciat la representació teatralitzada a la plaça Major. Un cop finalitzada, tothom ha pujat fins al castell, on van trobar la figura de la Cabra d'Or. Finalment, a la nit hi ha hagut el sopar de carmanyola i la cercavila, presidida per la cabra i amb la Banda Àuria posant la música, que ha dirigit als assistents fins al Parc Municipal, on hi ha previstos concert de versions i punxadiscos sense que el temps donés més maldecaps i amb l'afluència habitual de gent.
Entrega de la cabra
A la tarda ha començat, des de dins de la Casa de la Vila, la Gran Cercavila, que ha portat la cabra pels carrers del municipi amb centenars de persones al darrere de la comitiva. La cabra s'ha anat parant a diversos punts del recorregut per fer els balls acompanyats de la música de la Banda Àuria. Malgrat que es patia, en alguns moments, per la pluja que amenaçava sobre el cel de Moià, no s'ha hagut de suspendre la cercavila. Un cop arribada a la plaça Major, s'ha fet l'entrega de la cabra al senyor de Planella, en el final de la representació.
Un cop finalitzada la part teatral, s'ha fet un sopar popular a la plaça Major, ja ben entrada la nit hi ha previstos els balls de la Cabra d'Or, i el final de festa amb el PD Cabrit ja a la matinada.
«No havia vist mai tanta gent»
Marc Gallifa, un dels coordinadors de la llegenda, explicava que «estem molt contents. Ha sigut una Cabra d'Or molt participada, amb molta gent. Dissabte baixàvem del castell i no havia vist mai tanta gent anant a trobar-la i baixar-la al poble». Segons Gallifa, un dels punts més positius de l'edició d'enguany és la nit de dissabte, que «la vam transformar en una cosa més popular, més arrelada, va agradar molt i va encaixar molt amb el que la gent n'esperava. N'estem molt contents». «És una festa molt intensa, però estem molt satisfets del resultat i de la participació, de com el poble respon a una festa tan singular i tan pròpia», afirma.
Pel que fa a la pedregada de dissabte, Gallifa explicava que «la pluja ens va enganxar a les proves de so, abans de l'inici del teatre. Teníem prevista la possibilitat d'endarrerir-ho una mica». Malgrat això, «va sortir el sol aviat, es va anar assecant tot molt ràpid i no vam tenir incidències tècniques», de manera que, amb quinze minuts de retard perquè els actors es poguessin preparar, van poder continuar amb total normalitat.
Els tallers d'aquest dilluns al matí, amb balls i activitats pels més menuts i la cercavila infantil fins a l'Ajuntament, també van ser un èxit malgrat el fort sol que queia. Gallifa destaca que «els infants han de tenir un lloc important a la festa, perquè són els que ho viuen més, i aquest matí especial que tenen, per ells, sempre és un bon moment, especialment pels petits portadors o els balls. És un moment molt especial per ells».
La llegenda
Malgrat que la festivitat es va començar a celebrar l'any 2010, la llegenda a la qual fa referència ve l'edat mitjana. Explica la història d'una figura d'una cabra d'or, un regal de l'Emir de Còrdova a un senyor feudal que havia quedat enterrada al Castell de Clarà. Segons la llegenda, aquesta cabra té poders màgics. El germà del senyor feudal, Guil·larà de Planella que és l'antagonista de la llegenda, demana a Bernat de Prat que trobi la figura a canvi del permís per casar-se amb la seva enamorada, Dolça de Mas Casals.
