El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià
L'argentí, de l’equip Alpine, va sopar aquest dilluns en un restaurant del municipi, coincidint amb la festa més emblemàtica de la capital del Moianès
Coincidint amb la celebració de la Cabra d’Or, Moià va rebre aquest dilluns una visita inesperada: Franco Colapinto, el pilot argentí de Fórmula 1 amb l’equip Alpine, va sopar en una pizzeria del municipi acompanyat d’un grup nombrós de persones. Es desconeix si el Colapinto va participar en algun dels actes de la festa, que enguany celebrava els seus quinze anys.
La pausa estival del campionat de Fórmula 1 ha permès a Colapinto gaudir de temps d’oci i relaxació a Catalunya. Abans de la seva visita a Moià, el pilot argentí va passar una jornada distesa a Barcelona, on va compartir moments amb amics i es va deixar veure en un divertit partit de pàdel. Colapinto es va reunir amb el productor musical Bizarrap i el jugador de pàdel Fernando Belasteguín en un centre esportiu de la ciutat. Aquest mateix dilluns, Belasteguín va publicar a Instagram una imatge on se’l veu jugant a pàdel amb el pilot, mostrant la bona sintonia entre ells.
El retorn oficial de Colapinto a les pistes està previst entre els dies 29 i 31 d’agost, amb el Gran Premi dels Països Baixos que es disputarà al circuit de Zandvoort.
Mentrestant, la capital del Moianès segueix amb la seva Festa Major, que va començar el 26 de juliol i s’allargarà fins al 24 d’agost, mantenint viu l’esperit i la tradició de la Cabra d’Or en la seva quinzena edició.
