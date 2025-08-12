Totes les polèmiques de Franco Colapinto, el pilot de Fórmula 1 que va visitar Moià
Amb només 22 anys, el corredor d'Alpine acumula un historial de conflictes amb periodistes i aficionats
Franco Colapinto, que va ser enxampat ahir sopant en una pizzeria a Moià, coincidint amb la Cabra d'Or, és una de les sensacions de la Fórmula 1 d'enguany, i no precisament pel seu pilotatge. En vuit curses no ha aconseguit sumar cap punt, aconseguint dos tretzens llocs com a millor posició, però ha sigut fora del monoplaça quan ha protagonitzat més polèmiques. La darrera va ser ahir mateix. Mentre el pilot ja era a Moià, el seu equip, Alpine (successor de Renault) va publicar un vídeo on se'l veu amb el seu company, el francès Pierre Gasly, fent un repte sobre vacances. Quan Colapinto agafa un paper amb el nom de Bora Bora, a la Polinèsia Francesa, Colapinto etziba un «les vau conquerir? A qui els hi vau robar, aquestes illes?» al seu company que, visiblement incòmode, respon amb un «no ho sé». Les xarxes han identificat aquest moment com una referència a les Illes Falkland o Malvines, que els argentins consideren que estan ocupades il·legalment pel Regne Unit. De fet, no és el primer cop que l'argentí té problemes amb els britànics. De fet, és un dels pilots que rep més crítiques de la premsa d'aquell país i ja l'any passat va evitar firmar una bandera britànica.
De fet, només arribar al 'Gran Circ', a mitjans de la temporada passada, ja va ser l'ull de les crítiques per diverses entrevistes amb la periodista espanyola Christine GZ, de DAZN. Hi va haver gent que va considerar que Colapinto li 'llençava la canya', mentre que d'altres ho veien com un flirteig innocent.
L'arribada de Colapinto va fer que Argentina tingués un pilot per primera vegada des del 2001, i els aficionats li han donat suport de forma molt radical, assetjant a rivals seus per xarxes. Al maig, el pilot de Red Bull Yuki Tsunoda va ser objecte de crítiques, insults i amenaces per part dels seguidors del pilot argentí, després que el pilot japonès s'enfadés perquè Colapinto l'havia obstruït durant una volta d'entrenament. L'equip Alpine va haver de fer un comunicat lamentant la situació i demanant als aficionats que aturessin l'assetjament. Colapinto també va refredar la situació dient que Tsunoda tenia raó en enfadar-se.
Tot i això, Colapinto també ha mostrat a les xarxes el seu costat més desinhibit i proper. Fa uns mesos, es va fer viral per la seva amistat amb el productor musical Bizarrap, amb qui van penjar un vídeo ballant una 'Bizarrap Session'. De fet, el productor també es trobava a Barcelona ahir, tot i que no se'l va veure per Moià.
L'argentí va debutar la temporada passada, quan a mig curs va ocupar el seient de l'americà Logan Sargeant a Williams, i va aconseguir cinc punts en nou curses, destacant una vuitena posició en el Gran Premi de l'Azerbaidjan. No li va valdre per aconseguir un seient fix, i va ser contractat com a pilot reserva d'Alpine. Quan només s'havien disputat sis curses del calendari, va substituir a l'australià Jack Doohan (fill del mític motociclista Mick Doohan), que no havia aconseguit cap punt. Tot i això, el rendiment de l'argentí no ha sigut molt millor i és vintè, només per sobre de Doohan, i encara no ha sumat cap punt, tot i que s'ha de dir que l'Alpine és un dels pitjors cotxes de la graella. Malgrat això, el seu company Gasly, més experimentat, l'ha vençut en la majoria de duels al llarg de la temporada, i l'argentí probablement es quedarà sense seient de cara el curs que ve.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià