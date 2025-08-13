La millora de la C-59 de Moià a Oló preveu ampliar la via però no modificar trams
La Generalitat ja té redactat el projecte, que, en la línia del que s’ha fet fins a Sant Feliu, planteja la construcció de cunetes trepitjables i la renovació del ferm, però no eliminar revolts
La millora de la carretera C-59 en el tram que va des de Moià fins a la connexió amb l’Eix Transversal, a Santa Maria d’Oló, seguirà el mateix criteri que s’ha aplicat en les obres recentment inaugurades entre la capital del Moianès i Sant Feliu de Codines. És a dir, els dos elements principals seran l’ampliació de la carretera amb la construcció de vorals trepitjables i la renovació del ferm. Però no es preveu la modificació de punts del traçat, malgrat que aquest tram té zones de revolts molts tancats, impropis del que, per la seva nomenclatura, és una via principal, especialment entre l’Estany i Oló.
Aquests són alguns dels trets principals de la futura intervenció, de la qual el departament de Territori té previst aprovar-ne, aquesta mateixa tardor, el projecte executiu per a la continuació d’aquesta actuació de millora fins al que és un dels principals eixos de la xarxa viària. Tot i que el Transversal passa de ple pel Moianès, i a tot just una quinzena de quilòmetres de la seva capital, l’actual és una connexió molt poc adequada, sobretot per al trànsit de camions, a conseqüència de l’estretor del traçat d’aquest tram.
De fet, el projecte ja està fet, la Generalitat el té actualment en el tràmit d’audiència pública i, com es deia, passat l’estiu ja es preveu aprovar-lo. Tal com es deia, i segons han avançat fonts del departament de Territori, el projecte de condicionament del tram de la C-59 des de Moià fins a Santa Maria d’Oló, amb una longitud de més de 15 quilòmetres, «inclou actuacions de característiques similars a la part d’obra estrenada a final de juliol».
Millora de tres interseccions
En concret, com a intervencions principals i generalitzades a tot el recorregut, la rehabilitació del ferm i la construcció de cunetes transitables per guanyar amplada a la carretera i reforçar, així, la seguretat viària. A banda, però, el projecte ja enllestit inclou la millora de tres encreuaments. D’una banda, l’accés a la urbanització Montví de Baix (Moià). De l’altra, la intersecció amb la carretera BV-4316, amb la qual es connecta poc abans de l’enllaç amb l’Eix Transversal (i que va fins a Vic passant per Santa Eulàlia de Riuprimer). I, la tercera, la intersecció amb la BV-4313, que és la que porta fins a Santa Maria d’Oló. Les altres intervencions de caràcter general, tal com s’ha fet entre Moià i Sant Feliu, són la millora i adaptació de les diferents parades d’autobusos disposades al llarg del recorregut (sobretot pel que fa a l’accessibilitat dels vehicles i la comoditat per a l’espera de l’usuari); la instal·lació de barreres de seguretat i la renovació i adequació de la senyalització vertical.
Variant encarrilada
Quan s’executi aquest projecte, que dependrà dels pròxims pressupostos de la Generalitat, el Moianès tindrà remodelada la que és la principal connexió viària de la comarca d’est a oest (aquesta C-59), pendent d’un altre punt clau que ja està encarrilat: la variant de Sant Feliu.
En l’estrena de les obres que s’han fet en el traçat de 16 quilòmetres que separa aquesta població de Moià, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va refermar «el compromís del Govern» amb l’impuls d’aquesta variant, que permetrà alliberar de trànsit de pas el nucli urbà.
De fet, el departament ja ha aprovat definitivament el projecte, amb una inversió prevista de 48 milions d’euros. Una actuació que ha de contribuir especialment a millorar la connectivitat des del Moianès i la seguretat viària, ja que quan estigui construïda i en servei traurà de dins del nucli urbà santfeliuenc tot el trànsit que hi circula de pas, que ha de passar, incloent-hi els vehicles pesants, per una travessera molt estreta. Es preveu que els treballs es licitin el setembre vinent i que es comencin a materialitzar a la primavera que ve, amb un termini d’execució de 30 mesos.
El projecte inclou el traçat d’una variant de la C-59 de quatre quilòmetres, per l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Codines, que permeti alliberar de trànsit de pas l’actual travessera. En la major part del recorregut, la secció de la carretera serà d’un carril en cada sentit més un tercer carril en direcció a Moià per facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. En la part amb menys pendent, la secció tindrà un carril per sentit.
Per afavorir la seguretat viària i evitar els xocs frontals, la variant comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de la circulació, format per una barrera de formigó. Cal remarcar com a elements constructius més rellevants un viaducte de 515 metres de longitud per a superar el sot de l’Ullar i un fals túnel de 120 metres de longitud a la zona de Can Bosc que podrà fer les funcions de pas de fauna i connector ecològic.
El projecte inclou la construcció de tres rotondes a nivell per a connectar amb la vialitat de l’entorn (carreteres de Gallifa i de Centelles), a més de la reposició de camins que donen accessos a propietats adjacents. Amb la rotonda de la carretera de Gallifa, també es generarà un nou accés a Sant Feliu de Codines des de la nova variant.
En paral·lel, el departament i l’Ajuntament estan treballant en un conveni per a l’execució per part de la Generalitat de mesures de millora i integració urbana de l’actual travessera de la C-59 i la seva posterior cessió a l’Ajuntament un cop entri en funcionament la futura variant.
