Així es combat la calor al GiraCirc de Collsuspina

Collsuspina

Collsuspina es reconverteix aquest cap de setmana en un gran escenari a l'aire lliure en el qual els espectacles de circ i també de màgia en són els protagonistes. És el Gira Circ, que compleix 10 anys. Va començar divendres al vespre i continua aquest dissabte i diumenge. Una vintena d'espectacles repartits en diversos escenaris del petit poble.

Es pot dur a terme gràcies a la col·laboració desinteressada a base de voluntariat de bona part de la població. A més a més, doncs, dels espectacles també té un fort component social i de cohesió.

