ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
L'exalcalde de Santa Maria d'Oló Santi Montsech és un dels voluntaris de la Catalunya Central que han anat ajudar als focs de l'oest d'Espanya
Set voluntaris del Bages i el Moianès (sis de l'ADF Quercus i un de l'ADF els Cingles) ja són sobre el terreny per ajudar en l'extinció dels focs que assolen l'oest d'Espanya. Formen part d'un grup d'una cinquantena de membres del cos d'ADF que han sortit des de Catalunya. Santi Montsech, exalcalde de Santa Maria d'Oló i actual coordinador de l'ADF Quercus, ha explicat que «estem a la Puebla de Salabria, a Zamora. Ahir ens vam passar el dia a la carretera, vam fer uns 890 quilòmetres per arribar». A més, un dels tres camions de les ADF catalanes és el de Quercus, de manera que no podien anar ràpidament per la carretera, i s'hi van passar tot el dia.
Montsech ha explicat que «ara tenim un punt d'emplaçament, anem coordinats amb l'UME. La nostra feina és rematar els focs, així evitem que a la tarda, a les hores de més calor, pugui revifar. Si s'apaga malament al matí, a la tarda torna a créixer». També ha lamentat la falta d'efectius sobre el terreny: «L'extensió dels focs és bestial. Hi ha molt pocs mitjans terrestres i els mitjans aeris no poden volar per la quantitat de fum que hi ha». «Hi ha cinc incendis envoltant la Puebla de Salabria».
Aquest grup de voluntaris es va organitzar a partir d'una petició per part del president de la Generalitat, Salvador Illa. «Nosaltres som un grup que ens dediquem a això. Agents Rurals ens va proposar de fer un dispositiu conjunt, i nosaltres vam acceptar». De fet, el mateix Montsech ja va viatjar a València amb l'ADF Quercus quan hi va haver la DANA. Dormen en una residència d'estudiants d'un institut. «Ho agraïm molt, perquè podem dormir en llits, tenim on esmorzar, dinar i sopar... després de treballar tot el dia rematant focs, s'agraeix molt dormir en un llit».
A més, ha explicat que la gent està molt agraïda de la seva ajuda: «Ens reben molt bé, estan desesperats i veuen que els arriba ajuda de lluny i ho agraeixen moltíssim». A més, «allà se sorprenen quan veuen que som persones voluntàries, que no cobrem per anar a ajudar-los i que ens hem agafat vacances per venir fins aquí».
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- Una família de Vilada avisa que anirà als tribunals si no es fa la depuradora
- S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada