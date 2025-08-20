Moià celebra la XIV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals

Moià celebra la XIV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals / Ajuntament de Moià

Redacció

Moià

En el marc de la Festa Major de Moià, es va celebrar la XIV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals. Els assistents van poder gaudir de l’exhibició, que va comptar amb el Ball de Veguers de Sant Joan i el Ball de Bastons, entre d’altres.

