El nou bus d'oci nocturn del Moianès suma en quatre nits prop de mil usuaris
Joves de tota la comarca han fet ús del servei per assistir a les festes majors de Castellcir, Sant Quirze i Moià, i queda la de Castellterçol les nits del 22 i 26 d’agost
El servei de bus nocturn que s’ha activat aquest estiu al Moianès per transportar usuaris a festes majors de la comarca, està complint totes les expectatives, i en quatre jornades ja ha sumat fins a 955 inscrits, entre el viatge d’anada i els dos de tornada que es fan en cada ocasió. L’experiència d’enguany, que encara no s'ha acabat, vol ser una prova pilot, però la resposta que està tenint fins ara, amb els busos gairebé plens, «demostra que és un servei necessari i que dona resposta a una demanda històrica del jovent de la comarca», apunta el conseller comarcal de Joventut, Ferran Jordà.
La proposta del bus nocturn es va posar en marxa durant la Nit Jove del 26 de juliol passat, a Castellcir, i l’experiència es va repetir l’1 d’agost, amb la Safarra de Sant Quirze Safaja, i les nits del 14 i el 16 d’agost, durant la Festa Major de Moià. Les últimes cites seran els pròxims divendres i dimarts, 22 i 26 d’agost, a la Festa Major de Castellterçol. Són les celebracions que, d’entrada, els promotors d’aquest nou servei van considerar que tindrien una major convocatòria tenint en compte com han funcionat els altres anys, i fins ara s’han complert els pronòstics, amb inscripcions de joves de la comarca, però també de municipis propers com Avinyó. Ha sorprès l’edat dels usuaris, que se situa al voltant d’entre els 14 i els 30 anys, segons fonts de l’organització, que esperava una demanda molt més majoritària de menors i no tant de majors de 20 o 25.
El servei funciona amb tres busos simultanis en cada jornada, cadascun dels quals fa una ruta diferent fins al municipi de destinació on se celebra la festa. N’hi ha dos de 22 places i un de 55, i fan un sol viatge d’anada i dos de tornada, el primer cap a les 3 i l’altre cap les 5 de la matinada, que és el que més s’omple. De fet, i segons les dades facilitades pel Consell Comarcal del Moianès (que és qui enguany ha assumit íntegrament el cost del servei), sent dobles, les tornades sempre han tingut més usuaris que els viatges d’anada, i la demanda ha estat especialment notòria durant la Festa Major de Moià. Dissabte passat, 16 d’agost, s’hi van desplaçar amb el bus nocturn 290 persones (sigui fent un sol viatge o tots dos), mentre que la nit del 14 d’agost hi va haver 273 inscrits. Es dona el cas que, tant en una ocasió com en l’altra, va destacar l’assistència de joves provinents de l’Estany, fins al punt que es van haver de fer dos viatges d’anada per poder-los encabir, i també viatges addicionals de tornada.
L’estrena del servei a la Nit de Castellcir, el bus nocturn del Moianès va comptar amb un total de 213 usuaris (sumant anada i tornada), i la Safarra de Sant Quirze, l’1 d’agost passat, amb 179. Les inscripcions de cara a la Festa Major de Castellterçol amb el bus de nit d’aquest divendres i de dimarts que ve, també van a bon ritme, expliquen fonts del Consell Comarcal del Moianès.
La campanya «Fem oci segur»
Més enllà de donar l'opció de desplaçar-se a poblacions veïnes per viure-hi les festes majors sense necessitat d’haver d’agafar el cotxe, Jordà apunta que aquest servei també promou «unes celebracions saludables i cíviques. Ajuda als joves a interrelacionar-se i a fer xarxa amb els d’altres municipis».
En aquest sentit, recorda que el bus nocturn s’afegeix al projecte «Fem oci segur», amb informadors itinerants que intervenen en qüestions de salut, violència de gènere, drogues o altres temes lligats a l’oci nocturn. Precisament, aquests busos incorporen aquests educadors, que no tan sols controlen que tothom hagi fet la reserva prèvia correctament, sinó que també donen un servei d’acompanyament en aquestes qüestions. L’organització assegura que fins ara, el civisme i la bona conducta han predominat en tots els viatges que s’han fet.
Després de la Festa Major de Castellterçol es farà una valoració general de l’experiència, amb voluntat de tornar-la a repetir l’any que ve. Tanmateix, Jordà insisteix en l’èxit ja assolit fins ara «com una mostra de cara al departament de Territori de la Generalitat que es tracta d’un servei necessari», i en aquest sentit demana la implicació de la conselleria de cara a l’oferta i possible ampliació del servei en un futur.
