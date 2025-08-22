Castellterçol enceta aquest divendres cinc dies de festa amb el pregó dels Diables

L'entitat, que celebra 30 anys, potenciarà el correfoc de dissabte i l'infantil de diumenge, que figuren entre els grans reclams de la celebració

Les danses locals, entre els actes més destacats de la festa

Les danses locals, entre els actes més destacats de la festa / Arxiu | Joan Capdevila

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Castellterçol

Castellterçol dona aquest divendres el tret de sortida oficial a la festa major, que s'allargarà fins dimarts i que enguany donarà un especial protagonisme al Grup de Diables, amb motiu dels seus 30 anys. Precisament, l'entitat s'encarregarà d'oficiar el pregó aquest vespre a 2/4 de 10 a la Plaça Vella, i tant el correfoc de demà com l'infantil de diumenge, viuran unes edicions especials en el marc d'aquest aniversari.

El pregó d'aquest vespre serà la porta d'entrada al programa festiu, tot i que durant tota la tarda ja hi ha activitats prèvies en una festa marcada pel foc, la música i els balls i danses tradicionals en les seves diverses sessions. La música ja serà present aquest vespre, després del pregó, amb havaneres i una Festa Activa amb sessió de Dj. Demà hi haurà un programa atapeït amb alguns dels actes centrals. Un matí esportiu s'acompanyarà de l'espectacle itinerant Cacos, i de la fira alimentària Gurmand (que s'allargarà fins a les 8), i a la tarda, la gresca vindrà de la mà de la cercavila de gegants i nans i el primer ball, amb el lluïment del Contrapàs, abans del correfoc de les 10 a la Plaça Vella. Amb motiu de l'aniversari, es farà un recorregut especial, i s'han recreat les forques que es van utilitzar al primer correfoc de la colla. També s'han restaurat elements de foc històrics i se n'han ideat i construït de nous. En acabat, hi haurà la segona nit de concerts, amb The Aguateques i sessió Dj.

L'endemà, entre els actes més destacats figura el tradicional Ball del Ciri i Dansa de Castellterçol, a la 1, a la tarda hi haurà un espectacle familiar de natura i literatura, i més tard música, amb la Vesprada Blava que inclou diverses actuacions al camp d'esports, mentre que els més petits podran participar en el correfoc infantil, i qui ho vulgui podrà ballar el Contrapàs a la plaça Pompeu Fabra.

Dilluns a la tarda, entre altres activitats, tindrà lloc una nova sessió de la Dansa de Castellterçol i el Ball del Ciri, i a la nit destaca el concert amb el grup de versions Ernestus, seguit d'una nova sessió de Dj. Finalment, dimarts es posarà punt final a la festa amb un scape room, un concert amb Rikus i un ball de Festa Major a la tarda; una mostra de coreografies i la corredissa de gegants, al vespre; i amb l'última nit musical, amb el concert de Noche Ochentera i Dj Arzzett.

TEMES

Tracking Pixel Contents