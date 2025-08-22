Gent gran
Reconeixement a la vellesa durant el vermut de Festa Major a Moià
Redacció
Moià
En el marc de la Festa Major de Moià, es va celebrar el vermut per a la gent gran al parc municipal. Durant la celebració, es va fer un homenatge a la vellesa, que va comptar amb el reconeixement a una parella d’avis.
