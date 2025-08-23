L’església de Castellterçol guanya color amb pintures murals a les parets interiors
Concidint amb la festa major, a les 8 del vespre d’aquest dissabte s’inaugurarà la primera fase dels treballs, obra de l’artista local resident a Londres, David Font
Del no-res, a un conjunt artístic de primer ordre. El color blanc que fins ara ha impregnat les parets i els sostres de l’església de Sant Fruitós de Castellterçol, passarà a la història, i el temple es vestirà amb pintures murals que en decoraran pràcticament tot l’interior. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, en plena festa major, s’inaugurarà una primera mostra d’un treball que es desenvoluparà per fases, i que és obra de l’artista local David Font.
Fa 26 anys que Font viu a Londres, on treballa com a muralista en projectes que li encarreguen particulars de tot el món, però sempre ha mantingut vincles amb Castellterçol, on va néixer el 1967, just en una casa al costat de l’església que ara decora. De fet, la transformació que vol fer de l’interior del temple no ha estat cap encàrrec, sinó una idea pròpia que ja fa anys que li rondava pel cap. «Ja de ben petit, sempre que veia una paret blanca la volia pintar», explica, i això és el que li ha passat amb aquesta església. Després de donar-hi voltes, i de realitzar diversos esbossos provant i descartant propostes, fa un parell d’anys que la va encertar i va engegar el projecte d’acord amb el Bisbat de Vic, «que sempre s’ha mostrat molt obert» fins al punt que el mateix bisbat és qui hauria animat Font «a apostar per un llenguatge més modern» en l’obra que guarnirà l’església. Com diu ell, «vull transmetre la religió al món actual», de manera que la temàtica dels murals és religiosa i bíblica «però relacionada amb els nostres temps».
«La creació», una fase de cinc
Reconeix que és un projecte «ambiciós», i de moment n’ha executat una petita part: la primera de les cinc fases amb què la desenvoluparà. S’inaugurarà avui però sense l’artista, que ha excusat la seva absència.
Es tracta de quatre murals, ubicats al sotacor, a l’entrada de l’església, que es distribueixen entre tres parets i el sostre, amb un espai aproximat d’uns 34 metres quadrats de pintura. Són les primeres, i fan referència a «La creació».
David Font pinta, però en tota la tasca prèvia l’ajuden el seu pare Lluís i el seu amic Lluís Bou. Fets els esbossos i amb la superfície preparada per poder pintar, David Font ha dedicat uns tres mesos a decorar les parets. Ho ha fet en tres etapes. Va començar per Nadal amb el sostre, on diversos elements i decoracions mostren «el naixement de la vida». Pels voltats de Setmana Santa, va pintar les dues parets laterals, dedicades a «l’arbre de la vida», una, i a «Adam i Eva», l’altra; i durant el mes juny va completar la feina amb el mural de la paret frontal, que simbolitza «la llum», i «el naixement del nostre món», explica l’autor.
En totes elles ha utilitzat la tècnica de fals fresc, a base de pigments minerals a sobre d’un preparat amb morter de calç, i diu que no ha estat fàcil pels problemes d’humitat que ha trobat a les parets, i per això s’ha optat per aquesta tècnica pictòrica.
De cara a «La salvació»
Quan tot just s’inaugurarà la primera fase dels treballs, David Font ja té «força avançada» la proposta amb esbossos de la segona, que no descarta poder-la haver pintat per Nadal.
En aquest cas, es parlarà de «La salvació», que inclourà passatges bíblics com «Les deu plagues d’Egipte», que l’autor vol lligar amb el problema mediambiental actual, «la multiplicació dels pans i els peixos», o «el diluvi universal», i s’hi plasmaran elements diversos com les pestes, les plagues, o les tenebres que, segons l’autor, podrien tenir paral·lelismes amb l’abundància d’insectes de l’estiu, epidèmies modernes, o fins i tot, l’energia elèctrica.
A partir d’aquí, encara quedaran tres fases més per completar totes les pintures murals que dignificaran l’interior de l’església de Castellterçol. De moment, Font no en vol revelar el contingut, ni tampoc tenen data, però un cop tota l’obra estigui executada, a dins del temple hi quedaran ben pocs espais en blanc.
