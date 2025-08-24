Moià adjudica per 5,8 milions el projecte i l’obra de les Faixes com a espai d’art i cultura
Constructora d’Aro, que ja està rehabilitant la nau de Cal Comadran, s’encarregarà de la redacció i l’execució dels treballs, que encara no tenen data
L’Ajuntament de Moià ha fet un nou pas endavant per poder disposar d’un complex cultural al voltant de l’antic espai fabril de les Faixes que complementi la sala polivalent que ja hi ha ara amb l’adequació d’una segona nau (les Faixes II) per destinar a la cultura i les arts, i això inclou des d’exposicions, fins a la dansa, la música, el teatre o el circ. El ple municipal acaba d’adjudicar en un mateix paquet que puja a 5,8 milions d’euros la redacció del projecte i l’execució de l’obra, a càrrec de l’empresa Constructora d’Aro, que ja treballa en la rehabilitació de Can Comadran (una altra sala polivalent que tindrà el poble), i que és l’única que s’ha presentat al concurs.
Amb l’adjudicació ja feta, la redacció del projecte es preveu que sigui imminent, però l’execució dels treballs encara no té data, entre altres coses perquè la rehabilitació de l’edifici està subjecta a una modificació puntual del pla general de l’entorn del futur complex per poder adequar la nau als usos culturals que tindrà. Ja s’hi ha estat treballant, i de moment, aquesta modificació té l’aprovació provisional de l’Ajuntament, però ara caldrà esperar a la definitiva per part de la comissió d’Urbanisme de la Generalitat.
A més, en el mateix ple en què es va fer l’adjudicació de la redacció del projecte i la seva execució, va quedar desert el lot que contempla la direcció executiva de l’obra i la seguretat i salut «al qual estem mirant de donar una solució administrativa», que es preveu aviat, apuntava en el ple l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras. Tanmateix, un cop resoltes totes aquestes qüestions prèvies i puguin començar les obres, es preveu un termini d’execució d’uns 10 mesos. Per fer-hi front, l’Ajuntament compta amb una subvenció de 2.844.000 euros provinents dels fons europeus Next Generation. La resta, fins a arribar als 5,8 milions, en principi es preveu cobrir amb fons propis.
El projecte es redactarà partint d'una primera proposta que ja defineix força com serà aquest futur complex. L’edifici, que data del 1924, té dues plantes, i s’hi farà una remodelació integral. L’entrada serà per la façana sud, que dona a la carretera de Manresa. Serà un ampli espai des d’on s’organitzaran els recorreguts interiors, i on també es podran fer exposicions de gran format i activitats teatrals i coreogràfiques. També donarà pas a un espai adjacent que s’habilitarà com a jardí d’hivern en forma de pati amb arbres.
A dins, també hi haurà una gran sala polivalent i altres de dimensions diverses que s’aniran adaptant segons les necessitats amb envans mòbils, i amb una platea inclosa. També hi ha prevista la insonorització d’aules per a activitats musicals, i una part de l’edifici es reservarà per al futur trasllat definitiu de l’escola de dansa en aquest emplaçament.
Tot plegat es distribuirà entre les dues plantes que té la nau, on també hi haurà vestidors, espais de guarda-roba, espais d’emmagatzematge, oficines, despatxos, sales de reunions i els serveis.
Un cop rehabilitada, la futura nau de les Faixes II serà un edifici energèticament sostenible, amb plaques fotovoltaiques a la coberta, mentre que amb el pati interior es vol generar un espai naturalitzat amb arbres que facin ombra.
Tot l’entorn, situat entre la carretera de Manresa (al sud), el grup d’edificis que donen al carrer Santa Magdalena (al nord), i el carrer de Miquel Martí i Pol (a l’oest); està afectat per aquesta modificació urbanística que s’està tramitant, i es desenvoluparia més endavant. Inclou l’antiga nau que ara es rehabilitarà, i també habitatges unifamiliars desocupats de l’antiga fàbrica, i un edifici d’ús residencial. La modificació preveu requalificar els edificis del carrer Miquel Martí i Pol com a habitatges de protecció pública, i l’eliminació de barreres arquitectòniques. També es contempla l’obertura d’un espai entre el carrer Santa Magdalena amb la carretera de Manresa.
