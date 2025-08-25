Oci
El concurs de paelles de la Festa Major de Moià aplega 35 colles i aconsegueix «un èxit rotund»
Redacció
Moià
El concurs de paelles de la Festa Major de Moià, celebrat recentment, va tenir la participació de 35 colles que van competir per tal d’elaborar la millor recepta i guanyar el premi al millor arròs. L’esdeveniment es va organitzar per segon any consecutiu i l’organització el va qualificar d’«èxit rotund». En una publicació a xarxes socials, el consistori va voler mostrar «el goig que feien les paelles. Amb una elaboració impecable i ingredients diversos». En la mateixa publicació va voler felicitar als guanyadors i a tots els participants «pel talent demostrat».
