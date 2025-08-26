Un accident entre un cotxe i una moto talla la B-124 a Monistrol de Calders

El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 10 del matí

Imatge d'arxiu de la B-124, al seu pas per Monistrol de Calders

Imatge d'arxiu de la B-124, al seu pas per Monistrol de Calders / Google Maps

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un accident entre un cotxe i una moto ha obligat a tallar la B-124, a Monistrol de Calders. El sinistre ha tingut lloc a les 9:57 hores, a l'alçada de l'Hotel Cani el Vila, al punt quilomètric 36,9.

En conseqüència, el Servei Català de Trànsit ha habilitat pas alternatiu al punt afectat. Segons informa el servei, hi ha lentitud i aturades de 0,5 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa.

(Estem treballant per ampliar la informació)

