La Generalitat projecta la construcció de dues rotondes a Calders
Estaran situades a la carretera de Manresa a Moià i serviran per connectar amb la urbanització de la Guàrdia i amb una part del nucli
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica té en procés de licitació la redacció del projecte constructiu de dues rotondes al terme municipal de Calders, al Moianès. Totes dues estaran ubicades al pas de la carretera que va des de Manresa fins a Moià i Vic, passant per Calders (N-141c). De sud a nord, la primera rotonda es projectarà a la intersecció amb el carrer de Puigrodós, on hi ha l’accés a la urbanització de la Guàrdia, al punt quilomètric 15,6. La segona rotonda es projectarà a la intersecció amb el carrer Montserrat, al punt quilomètric 17,8 per facilitar la connexió amb la part del nucli urbà situada a la banda dreta d’aquesta via (sentit Moià).
Tram afectat per l'actuació.
Fonts del departament de Territori han concretat que amb la projecció i futura construcció d’aquestes dues rotondes situades a banda i banda de la zona urbana del municipi es pretén crear «un tram de carretera pacificat», coincidint amb la travessera de la carretera, de manera que aquestes infraestructures funcionin com a reductors de velocitat.
També es pretén que ofereixin «una solució més adequada i segura» als moviments d’entrada i sortida dels vehicles a les dues interseccions, i així millorar la funcionalitat i la seguretat viària. El projecte haurà d’incloure un estudi de trànsit per garantir el funcionament de les rotondes i minimitzar les afectacions durant l’execució de les obres.
La licitació es fa per un valor de 121.244 euros. El termini de redacció serà de deu mesos i les ofertes es poden presentar fins al pròxim 10 de setembre.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
- L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: 'Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat