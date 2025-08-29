El bus d’oci nocturn del Moianès tanca amb més de mil usuaris i amb voluntat de créixer
L’èxit del servei en la seva estrena aquest estiu amb trasllats durant sis nits de festa major, augura una ampliació de l’oferta l’any que ve
El bus nocturn que aquest estiu ha posat en marxa el Consell Comarcal del Moianès per transportar viatgers que vulguin assistir a festes majors de la comarca en dies assenyalats, ha donat servei a més de mil usuaris. Aquesta setmana es tancava l’última de les rutes d’anada i tornada que s’han fet durant sis nits a les feses majors de Castellcir, Sant Quirze, Moià, i Castellterçol, i la resposta ha estat tan alta que fins i tot ha superat les previsions inicials. Ja es venia d’unes xifres elevades, i s’hi ha afegit «l’èxit de les dues últimes nits a Castellterçol», que han elevat la xifra final fins als 1.042 viatgers, segons que ha destacat el conseller comarcal de Joventut, Ferran Jordà.
La valoració al detall de la iniciativa es farà aquest setembre, però veient les xifres i la manera com s’ha desenvolupat, sense incidències, demostra que era un servei necessari i que dona resposta a una demanda que hi havia a la comarca, apunta Jordà, i assegura que «hi ha una satisfacció tant política com social», si bé els resultats i les qüestions a millorar es debatran en una pròxima reunió amb els membres del consell comarcal, en especial amb la presidenta, Laia Bonells, i el responsable de l’àrea de Territori, Xavier Bach, «amb voluntat de millorar el servei de cara al futur», diu Jordà. També es traslladaran les conclusions a la Generalitat, a qui es vol demanar una col·laboració més directa amb la proposta.
De moment, i a l’espera d’aquesta trobada, el responsable de Joventut no detalla els possibles canvis que hi pugui haver l’any que ve, però «és evident que la intenció és repetir i ampliar el servei en la mesura que sigui possible», sense descartar ni el nombre de nits per festa, ni el nombre de poblacions on se’n facin.
Aquest estiu, en cada nit de servei el bus nocturn s’ha distribuït en diverses rutes que comunicaven totes les poblacions de la comarca (des d’on s’hagués sol·licitat plaça) fins al lloc de destinació, amb un viatge d’anada i dos de tornada en cada ocasió. L’arrencada va ser el 26 de juliol per assistir a la Nit de Castellcir, en què van utilitzar el bus en alguna de les rutes 190 persones, ja sigui d’anada, de tornada, o les dues coses. La segona nit va ser l’1 d’agost, per assistir a la Safarra de Sant Quirze, amb 134 usuaris. Per a la Festa Major de Moià, la que ha tingut més demanda, es van cobrir dues nits. La del 14 d’agost, amb 216 usuaris, i la del 16 d’agost, amb 209 passatgers. Finalment, hi va haver dues nits de servei a Castellterçol, amb 118 usuaris el 22 d’agost, i amb 175 aquest dimarts, 26 d’agost, l’última jornada amb bus nocturn d’aquest estiu.
