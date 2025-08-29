S'incendia un vehicle que crema un generador elèctric i vegetació a la C-16, a Guardiola de Berguedà
Cap dels ocupants del vehicle han resultat ferits a causa del foc
L'incendi d'un vehicle ha provocat un petit incendi de vegetació al voral de la C-16, a l'altura de Guardiola de Berguedà, i fins i tot ha cremat un generador elèctric pròxim al lloc dels fets. L'incident ha tingut lloc aquest migdia, pels volts de les 12.12 h, al punt quilomètric 115 de la via. Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha incendiat i les flames han acabat arribant fins al voral de la carretera.
Els dos únics ocupants del vehicle han resultat il·lesos a causa del foc, de manera que les úniques afectacions han estat materials. En concret, el turisme i el generador elèctric.
