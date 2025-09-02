Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Mercat d'Olis i Vins torna a l'Estany el dissabte 13 de setembre

Assistents a una de les anteriors edicions de la fira

Assistents a una de les anteriors edicions de la fira / Arxiu particular

Redacció

L'Estany

El carrer Doctor Vilardell de l'Estany acollirà el dissabte 13 de setembre al matí una nova edició del tradicional mercat d'olis i vins, que enguany s'espera especialment concorregut coincidint amb el pont de la Diada de l'Onze de Setembre. En aquesta fira es podran tastar i comprar els olis reposats de les varietats d’oliva argudell i arbequina i al mateix temps, començar a tastar els vins de les D.O. Empordà i Costers de Segre de la verema passada.

El visitant també hi trobarà formatges catalans i de Navarra, embotits de la Garrotxa, cremes i ungüents naturals, mel ecològica, fusta treballada i roba. Tot plegat, repartit entre les diverses parades que hi haurà repartides durant la fira.

