El Mercat d'Olis i Vins torna a l'Estany el dissabte 13 de setembre
Redacció
L'Estany
El carrer Doctor Vilardell de l'Estany acollirà el dissabte 13 de setembre al matí una nova edició del tradicional mercat d'olis i vins, que enguany s'espera especialment concorregut coincidint amb el pont de la Diada de l'Onze de Setembre. En aquesta fira es podran tastar i comprar els olis reposats de les varietats d’oliva argudell i arbequina i al mateix temps, començar a tastar els vins de les D.O. Empordà i Costers de Segre de la verema passada.
El visitant també hi trobarà formatges catalans i de Navarra, embotits de la Garrotxa, cremes i ungüents naturals, mel ecològica, fusta treballada i roba. Tot plegat, repartit entre les diverses parades que hi haurà repartides durant la fira.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó