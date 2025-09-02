Habitatge
Moià vol impulsar el lloguer social per a joves amb reformes al centre del poble
Les actuacions se centren ara en pisos de dos blocs de titularitat pública del carrer Miquel Martí i Pol, i es podrien estendre als habitatges de l’antiga caserna
Amb la idea de disposar d’una major oferta d’habitatge assequible per a col·lectius vulnerables, fa un temps que l’Ajuntament de Moià treballa en la reforma interior de pisos de titularitat pública que preveu destinar al lloguer social per a joves. Es tracta de dos blocs de titularitat municipal situats al carrer Miquel Martí i Pol, on encara hi ha llogaters antics, però on ja s’han rehabilitat alguns pisos a mesura que han anat quedant buits, i aquesta tardor s’intervindrà en dos més.
En total, n’hi ha 14, i amb aquests dos on es treballarà ara ja se n’hauran reformat cap a mitja dotzena, que abans d’acabar el mandat es voldrien haver posat a lloguer. «Hem d’acabar d’estudiar la fórmula i els criteris d’atorgament que s’acabaran aplicant», i això és el que s’està analitzant amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge amb la idea de decidir-ho en els pròxims mesos, explica el regidor de Moià i conseller comarcal d’Habitatge, Xavi Bach. «La població més jove segurament és la que està més afectada per la crisi de l’habitatge», diu Bach, i per això s’ha pensat en aquest col·lectiu com a destinatari dels pisos de lloguer de caràcter temporal. A més, són habitatges grans, de tres habitacions, de manera que s’estudiarà la possibilitat de poder fer sol·licituds grupals, perquè hi puguin residir estudiants universitaris o parelles joves abans que una persona tota sola.
Les dues properes reformes que s’efectuaran tenen un pressupost d’execució de 50.000 euros subvencionats amb les ajudes del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. Els treballs es preveuen licitar aquesta tardor, i com s’ha fet amb els altres pisos ja reformats, s’intervindrà a l’interior, amb millores concentrades sobretot als lavabos i la cuina, es reforçaran els tancaments, es pintaran les parets «i es farà una repassada general dels pisos perquè puguin ser habitatges per viure-hi en condicions», diu Bach.
Una neteja de cara a l’exterior
A banda de la rehabilitació progressiva d’aquests pisos per dins, en paral·lel, l’Ajuntament treballa en una proposta de restauració de les façanes exteriors.
Fa unes setmanes va enllestir la redacció del projecte, que ja ha presentat a la Generalitat, i ara està pendent d’una resposta. Confia que el projecte encaixi amb els requisits necessaris per poder rebre ajudes dels fons europeus Next Generation per eficiència energètica. De fet, el projecte ja s’ha mirat d’ajustar als estàndards exigits, apunta Bach, i en aquest sentit, es preveu recobrir tota la façana amb un aïllament tèrmic, que també es posaria al sòl de les plantes baixes, i es revisaran portes i finestres per assegurar uns tancaments amb la màxima precisió possible. Tanmateix, en cas que no s’aconseguissin aquests ajuts, com que el projecte ja està fet «exploraríem altres vies» per mirar d’executar-lo, afegeix Bach.
L’antiga caserna, pendent
La prioritat de l’Ajuntament és la rehabilitació dels pisos buits dels blocs del carrer Miquel Martí i Pol, però també està estudiant quina sortida dona a la quinzena de pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Seran habitatge social.
Aquests pisos, situats a la carretera de Barcelona, també necessiten reformes abans de poder-los posar a disposició dels futurs inquilins, i per ara l’Ajuntament no té clara la fórmula que adoptarà per finançar les obres i posar-los a lloguer. S’ha explorat la via d’un conveni amb l’Incasòl «però ens deixa poc marge d’autonomia com a ajuntament», diu Bach, i també hi ha hagut interès per part de cooperatives d’habitatge «que hauríem d’estudiar molt bé». De moment, doncs, no hi ha res decidit, però amb la premissa que «volem garantir una gestió municipal i el màxim d’autonomia, però amb les opcions rebudes fins ara, això no s’ha donat».
L’ús social d’aquests pisos, on no es descarta una redistribució interna de l’espai perquè en surtin més de quinze, està sotmesa a una modificació puntual de planejament.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat