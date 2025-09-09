Inauguració
L’Estany estrena l’exposició «Viatge fotogràfic a les Illes Feroe»
Redacció
L'Estany
La sala polivalent de la Casa de Cultura de l’Estany, al Moianès, va inaugurar l’exposició «Viatge fotogràfic a les Illes Feroe». Una iniciativa coordinada pel fotògraf Jordi Cabanas, i que compta amb imatges realitzades per cinc fotògrafs diferents: Manel Almodóvar, Francesc Corellana, Joan Massanas, Joan Closas, Núria Bruch i Jordi Cabanas. L’horari de visita, és de dilluns a divendres de 10 del matí a dues del migdia. Dimecres, dijous i divendres també es fa horari de tarda, des de les 5 i fins a les 8 del vespre. A partir de l’octubre, els dissabtes i diumenges, de 10 del matí a 2 del migdia. L’exposició es podrà visitar fins a mitjans d’octubre.
