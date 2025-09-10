Moià inicia el compte enrere per reobrir Can Comadran com a nou espai cultural
Les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil encaren la seva fase final després d’un any intens de treballs per destinar l’equipament a les entitats
La recuperació de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran de Moià com a equipament cultural és a un pas de ser realitat. Les obres de rehabilitació del complex fabril, que van començar l’estiu de l’any passat, encaren la seva fase final després d’un any intens de treballs per transformar l’edifici en un espai cultural multifuncional destinat a les entitats del municipi. El consistori preveu anunciar aviat la seva posada en funcionament.
Can Comadran ja és més a prop de recuperar l’activitat i la funció de dinamització social i econòmica que havia tingut per al municipi. Un any després de l’inici de les obres de rehabilitació integral del complex, el projecte està acabant d’enllestir els últims detalls. L’Ajuntament de Moià vol convertir l’antiga fàbrica tèxtil en un equipament al servei de la cultura, l’emprenedoria, i les entitats socials del poble.
Els treballs es van iniciar l’estiu de l’any passat amb l’objectiu d’enllestir-los a molt estirar aquest 30 de setembre, que és el termini màxim fixat com a condició per no perdre la subvenció d’1,4 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que impulsa la rehabilitació dels edificis públics, i que ja va concedir un any de pròrroga.
L’empresa Constructora d’Aro SA ha estat la responsable de la rehabilitació de l’espai i l’empresa denominada Can Comadran UTE i formada per les empreses Mestres Wage Arquitectes SLP, Mestres Wage Arquitekter AS, Ardèvol Consultors Associats SLP i Other Estructures SLP han estat els responsables de la redacció del projecte i de la direcció de les obres. El consistori espera «poden anunciar, aviat, la posada en funcionament d’aquest nou espai cultural destinat a les entitats de Moià».
L’antiga fàbrica de Can Comadran, que es va construir l’any 1959 per l’empresari tèxtil Feliu Comadran, està situada en una zona residencial on es concentren diferents equipaments municipals lúdics i esportius. El nou equipament ocupa una superfície de 2.267 metres quadrats, la meitat de la dimensió original del complex, i les obres han preservat elements patrimonials històrics com la caldera, els motors o la icònica xemeneia. La rehabilitació ha donat lloc a un espai d’uns 1.500 m² amb alta eficiència energètica i múltiples usos per a la població.
El projecte per convertir Can Comadran, que va tancar el 1978 arran de la crisi del tèxtil, en un pol de dinamització cultural, social i econòmic té un pressupost total de 2,8 milions d’euros.
