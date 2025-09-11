Moià celebra la Diada amb una crida a recuperar la motivació per tirar endavant el país
Més d’una vintena d’entitats, partits i institucions han participat a l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, que també ha condemnat el genocidi a Gaza
Moià ha estat de nou un dels epicentres de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a la regió central. La vila natal del qui fou el darrer conseller en cap de Barcelona, Rafael Casanova, ha acollit l’habitual ofrena floral de l'Onze de Setembre, on han participat més d'una vintena d’entitats, partits polítics i institucions i que ha tingut l’emprenedor i activista del món cooperatiu, Oriol Soler, com a convidat d’honor. Durant l’acte, s’ha fet una crida a deixar el desànim i recuperar l'optimisme en la defensa del país i, en l'àmbit internacional, a posar fi al genocidi a Gaza.
La hissada de la senyera, acompanyada de la música de l’Espai Musical de Moià, ha donat el tret de sortida a l’acte central de la Diada a la capital del Moianès. L’ofrena floral ha comptat amb més d'una vientena d’entitats, partits polítics i institucions que han anat deixant els seus rams als peus del monument dedicat al fill insigne de la vila, Rafael Casanova. Com de costum, també ho han fet la família Vives i Quadras, descendents de Casanova i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, on hi ha la tomba de l’advocat i polític català, de la mateixa manera que ho havia fet allà hores abans l’Ajuntament de Moià. Aquest any també hi ha sigut representat l’Ajuntament de la localitat navarresa d’Aoiz, amb qui la capital del Moianès va fer un intercanvi cultural.
L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha assegurat durant l’acte que «ja està de passar dols» i que «el país necessita que tornem a engrescar-nos». Rememorant l’1 d’octubre del 2017, ha dit que «no vam fer-ho del tot bé, la prova està és que no vam aconseguir-ho, però això no vol dir que hàgim de deixar-ho estar. De fet, el moment social i cultural que viu el país necessita més que mai que tornem a engrescar-nos i que tornem a animar-nos».
Per això, ha esperonat als assistents a «aixecar el cap, ja n’hi ha prou de plorar i llepar-nos les ferides i hem de tirar el país endavant». Guiteras ha afirmat també que «necessitem les eines d’un estat propi per poder acompanyar-nos en els reptes que tenim, el del català i el social» i també ha tingut un record pel conflicte entre Israel i Palestina demanant «que s’acabi d’una vegada el Genocidi de Gaza».
Per la seva banda, l’emprenedor i activista del món cooperatiu, Oriol Soler, que ha estat el convidat d’honor d’enguany, ha afirmat que «tot i la incertesa del catalanisme, no és veritat que estiguem pitjor que mai» i, en aquest sentit, ha recordat la situació del 1714 i «la negra nit» del franquisme. «Sí que hem de reconèixer que el repte que tenim com a societat i com a país és molt gran, però l’hem superat moltíssimes vegades», ha dit. Així mateix, ha apuntat la lluita contra la globalització, «que fa créixer la ultradreta i el feixisme», com un dels principals reptes i ha assegurat que «la poció màgica» per combatre-ho és la vitalitat de la societat civil catalana. Finalment, ha deixat un missatge: «ara toca construir sense parar, cadascú des del seu àmbit, perquè la societat es construeix, no ens la construeixen».
L'acte de la Diada Nacional de Catalunya a Moià ha acabat amb un sentit cant dels Segadors.
