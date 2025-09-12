Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Concert

Comença el 8è cicle del «Moianès Sona» / JAUME GRANDIA

Redacció

Monistrol de Calders

Les Joventuts Musicals de Moià van encetar el 8è cicle d’El Moianès sona, amb un concert a l’església de Sant Feliu, a Monistrol de Calders, amb el duo musical format per Anna Urpina al violí, i Nicola Brovelli al violoncel, que van presentar el programa Música en l’oblit – Dones compositores del barroc.

