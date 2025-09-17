Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de 400 persones visiten el Museu de Moià per la Diada

Més de 400 persones visiten el Museu de Moià per la Diada

Redacció

Manresa

El Museu de Moià va rebre la visita de més de 400 persones per gaudir de la Diada Nacional de Catalunya. Els assistents van poder participar en activitats i tallers, així com la inauguració de la mostra «Rafael Casanova i les commemoracions de l’11 de setembre a Moi’a»

