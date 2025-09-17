Oci
Més de 400 persones visiten el Museu de Moià per la Diada
Redacció
Manresa
El Museu de Moià va rebre la visita de més de 400 persones per gaudir de la Diada Nacional de Catalunya. Els assistents van poder participar en activitats i tallers, així com la inauguració de la mostra «Rafael Casanova i les commemoracions de l’11 de setembre a Moi’a»
