La consulta sobre la planta de biogàs i l’escorxador de Moià es podria allargar fins al març
L’Ajuntament està tancant la validació de les firmes recollides per la comissió promotora, amb marge fins l’1 d’octubre, i a partir d’aquí s’obre un termini màxim de cinc mesos per a la convocatòria i les votacions
La celebració de l’esperada consulta popular no referendària que s’ha de celebrar a Moià per conèixer el parer dels veïns sobre la modificació urbanística dels terrenys del Pla de Castellnou que ha de permetre ampliar l’escorxador i construir una planta de biogàs, es podria allargar fins el febrer o començament de març del 2026, però no més enllà.
Així es desprèn dels terminis fixats per la Llei 10/2024, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, que marca els temps i els terminis que cal seguir en tot procediment d’aquestes característiques, i l’estat amb què es troba actualment el procés que s’ha engegat a Moià, fixa aquest màxim de gairebé mig any a comptar des d’ara per fer les votacions.
El rellotge va començar a comptar l’1 d’agost passat, quan la comissió promotora de la consulta va presentar a l’Ajuntament de Moià les signatures que s’han de recollir per llei juntament amb la memòria justificativa de la consulta perquè aquesta pugui tirar endavant. La normativa estableix que cal un mínim del 10 % de signatures de totes les persones cridades a participar, i en el cas de Moià es van superar amb escreix. Es van aportar 994 firmes d’un cens que serà de 5.522 persones, que representa un 18 % del total. Ara bé, cal que s’arribi a aquest mínim del 10 % amb signatures verídiques, i aquí és on entra en joc l’Ajuntament de Moià, que té un termini màxim de dos mesos per validar-les a comptar des de l’entrega que ja es va fer (i, per tant, té de marge fins l’1 d’octubre). Segons ha pogut saber aquest diari, s’està acabant de tancar el procés, i ja s’hauria superat el mínim exigit perquè pugui tirar endavant la consulta, però igualment cal esperar al decret de convocatòria. Aquesta validesa es constatarà amb un certificat de Secretaria que acreditarà la inscripció en el cens de les persones signants de conformitat amb les dades del padró d’habitants en la data d’admissió a tràmit de la consulta, que va ser el 4 de juny passat.
A partir d’aquí, amb el mínim de signatures vàlides requerides, l’òrgan competent (en aquest cas l’Ajuntament de Moià), tindrà un termini màxim de 90 dies per convocar la consulta, la qual cosa ens situa a final d'any. Segons estipula la llei, la consulta s’haurà de celebrar en un termini d’entre 30 i 60 dies naturals des de l’endemà de la publicació del decret de convocatòria, o sigui que, com a màxim, el procés es podria allargar fins a final de febrer o començament de març, en funció dels dies que es trigui a sortir publicat el decret.
Ja fa un any que es va demanar
Tot el procés, que si no hi ha cap imprevist hauria de culminar amb la celebració de la consulta aquest hivern, ja fa gairebé un any que s’arrossega. La comissió promotora del procés participatiu sobre la modificació urbanística que ha de condicionar el futur de l’escorxador i la planta de biogàs, va registrar la petició de la consulta a l’Ajuntament a final de setembre de l’any passat, i encara no té una data de celebració concreta.
I és que l’afer de la consulta ha passat per un llarg periple d’estira-i-arronsa entre la comissió ciutadana que la vol impulsar i l’Ajuntament, amb diferències sobre la pregunta i l’exposició de motius sobre la consulta que ha hagut d’acabar resolent la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat. Aquest organisme ha emès dues resolucions que donen la raó a la petició ciutadana i obliguen l’Ajuntament a admetre a tràmit la consulta (a la qual s’havia mostrat reticent) per considerar que no té motius justificats per no fer-ho. Tot plegat ha allargat tot el procés més del compte, fins que el març passat la Comissió de Control tombava les al·legacions presentades per l’Ajuntament, posant fi a la via administrativa i deixant només l’opció del contenciós, al qual el consistori va decidir no recórrer.
No va ser fins al juny, quan s’acabava el termini per presentar aquest nou recurs judicial, que finalment es va admetre a tràmit la consulta, i la comissió promotora va començar a recollir les signatures mentre esperava poder disposar d’un cens oficial que, segons lamenten els impulsors, també va trigar massa a arribar.
