Moià implanta les primeres mesures del pla de la xarxa per a bicicletes
S’han començat a habilitar vies de coexistència amb vehicles de motor on la velocitat màxima és de 20 km/h
Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, Moià ha implantat diverses mesures per afavorir una mobilitat més sostenible, entre les quals destaca especialment el fet que s'han senyalitzat les primeres actuacions que formen part del Pla director de la xarxa per a bicicletes i patinets per incentivar-ne l'ús i millorar-ne la seguretat.
Així, entre aquestes mesures inicials hi ha la de permetre la circulació en bicicleta en ambdós sentits als carrers Sant Pere i Sant Sebastià; implantar vies de coexistència entre bicicleta i vehicles de motor, on la velocitat màxima és de 20 km/h; i començar a habilitar senyalització horitzontal amb pictogrames de bicicleta.
A principi d’estiu, l’Ajuntament de Moià va aprovar inicialment el Pla Director de la xarxa per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) del municipi. L’objectiu principal del projecte és fer de la bicicleta una alternativa real a la resta de mitjans de desplaçament. Entre les propostes incloses al pla, hi ha la definició d’una xarxa ciclista a tot el municipi on la principal actuació, i la més immediata, és l’establiment d’aquestes vies de coexistència i convivència entre vehicles, bicicletes i vianants.
El Pla Director de la xarxa per a bicicletes de la capital del Moianès feia una diagnosi de l’oferta d’infraestructura per a bicicletes que apunta que, fins ara, el municipi no disposa d’una xarxa connectada i contínua d’itineraris ciclables senyalitzats, ni tampoc hi ha cap carril bici segregat del trànsit motoritzat. A la població sí que existeixen trams de carrer amb senyalització específica d’espai compartit entre vehicles i bicicletes. Són una sèrie de vies com l’avinguda Miquel Vilarrubia, l’avinguda Arbre Fruiter o el carrer Remei, que tenen una senyalització que avisa de l’ús compartit de la via entre vehicles motoritzats i bicicletes. Aquests carrers tenen limitació de velocitat i és en aquesta línia on es preveuen les primeres actuacions del pla per dinamitzar el transport en bicicleta.
El pla no planteja omplir el poble de carrils bici, sinó generar una xarxa de carrers que uneixen els principals centres d’interès del municipi, com la zona del pavelló amb el centre o cap als barris, perquè esdevinguin carrers de zona 20km/h, on hi ha d’haver una convivència entre bicicleta, cotxe i gent que camina. En aquesta línia, el pla contempla un mapa on hi ha aquesta jerarquització dels carrers i dibuixa una xarxa ciclista.
D’altra banda, a les vies més cèntriques es proposa desenvolupar una trama de carrers pacificats on els usuaris de la bicicleta comparteixin espai amb vianants i vehicles motoritzats. La velocitat d’aquestes vies és de 10 km/h i la prioritat és de les persones que van a peu.
Connexions amb els polígons
L’altre element important en el qual el pla posa les bases són les connexions amb els polígons d’activitat econòmica, bàsicament Pla Romaní i el Prat, però també Sot d’Aluies. En aquest cas, sí que caldria desenvolupar infraestructura per permetre la circulació segura, com la creació de carrils bici.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà