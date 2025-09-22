La nova llar d’infants de Santa Maria d’Oló obrirà després de Nadal
Les obres estaran enllestides aquesta tardor i durant les vacances hivernals es farà el trasllat
Santa Maria d’Oló tindrà el nou edifici per la llar d’infants municipal el Cuc a finals d’octubre, i es preveu que els alumnes ja en puguin gaudir a partir del segon trimestre, després de les vacances de Nadal. Segons ha explicat l’alcalde del municipi, Xavier Baraut, les obres avancen a bon ritme, malgrat que alguns dies d’aquest estiu no s’ha pogut treballar per culpa de les pluges.
El nou edifici, ubicat al costat de l’escola Sesmon d’Oló, serà més de dues vegades més gran que l’actual. «Ara té uns 80 metres quadrats, i el nou edifici en té uns 200», explica Baraut. La voluntat del consistori és que entre octubre i gener s’ompli el nou edifici amb el material, tant el nou com el que es traslladarà de l’espai actual, i que els infants tornin de vacances al nou espai. «Hi haurà un parell de mesos per anar-la adaptant perquè al gener, després de les vacances de Nadal, es pugui obrir».
Tot i la millora substancial de les instal·lacions, no comportarà, almenys de moment, un augment de les places, ja que, per una banda, requereix més personal, i per l’altra, «amb les que tenim ara ja anem bé», assegura Baraut. «Hi ha èpoques que l’espai actual, depenent del nombre de nens, es fa petit». A més, una de les millores és la ubicació, precisament, perquè el nou edifici es troba en el mateix recinte que l’escola. «Per una banda, això ajuda que el canvi de la llar d’infants a l’escola sigui més suau i tranquil pels alumnes i, per l’altra, que els pares que tenen un nen a la llar d’infants i un a l’escola, per ells els hi serà més fàcil», explica Baraut.
Pel que fa a l’edifici actual, encara no té un ús definit. «Ho estem parlant amb el Consell Comarcal, perquè una de les opcions és poder fer-hi unes oficines per a quan els tècnics mancomunats del Consell venen a treballar al poble». Tant l’immoble actual, situat al costat de l’Ajuntament, com el nou, són de titularitat municipal.
