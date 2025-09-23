Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Concert

Joventuts Musicals de Moià enceta el curs del cicle Xarxa 2025

Héctor Ruiz i Joan Espuny durant el concert

Héctor Ruiz i Joan Espuny durant el concert / Jaume Grandia

Redacció

Manresa

Joventuts Musicals de Moià va encetar la temporada del cicle Xarxa 2025 amb un concert del tenor Héctor Ruiz i el pianista Joan Espuny. El duet va oferir el programa "Els nostres músics, la nostra música", amb obres de compositors catalans i valencians.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents