Concert
Joventuts Musicals de Moià enceta el curs del cicle Xarxa 2025
Redacció
Manresa
Joventuts Musicals de Moià va encetar la temporada del cicle Xarxa 2025 amb un concert del tenor Héctor Ruiz i el pianista Joan Espuny. El duet va oferir el programa "Els nostres músics, la nostra música", amb obres de compositors catalans i valencians.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Cau un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa
Un servei gratuït que aporta estalvi i competitivitat a les empreses del territori
Contingut ofert per