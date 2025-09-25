El ple de Moià demana al Govern que s’apressi amb la variant de Sant Feliu i la millora fins al Transversal
Són dos projectes per potenciar la carretera C-59 que el departament de Territori ja té molt avançats en la tramitació
L’Ajuntament de Moià requerirà a la Generalitat que s’afanyi a adjudicar i fer realitat tres projectes clau per millorar la connexió de la comarca a través del que és un dels seus eixos principals, la C-59. Així queda palès en una moció promoguda conjuntament per AraMoià-ERC, Junts i PSC i que ha estat aprovada en el ple municipal d’aquest dimecres amb els vots favorables de les tres formacions i l’abstenció de Capgirem Moià-CUP.
Cal recordar que el passat mes de juliol es va inaugurar la millora feta durant els últims dos anys al tram de 14 quilòmetres que va des de Moià fins a l’entrada nord de Sant Feliu de Codines. Tanmateix, des de la comarca es considera que encara queden molts passos per fer per adequar el conjunt d’aquest eix que dona sortida a la comarca, tant cap al Vallès i l’àrea metropolitana (per Caldes de Montbui fins a connectar amb l’AP-7) com cap a l’eix Transversal.
Els tres projectes en relació amb els quals la moció expressa el seu suport i demana al departament de Territori que n’adjudiqui les obres «en el menor temps possible» són els que fan referència a la variant de Sant Feliu de Codines; el de millora del tram entre Moià i Santa Maria d’Oló, on connecta amb l’eix; i el del tram, ja plenament situat al Vallès, entre Palau de Plegamans i Caldes de Montbui.
Les dues intervencions que estan més directament relacionades amb la comarca, perquè formen part de l’àmbit o en són molt properes, es troben en un estadi de tramitació molt avançat, però no estan encara previstes en els pressupostos.
A final de juliol passat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va presentar ja l’esperat projecte de la variant de Sant Feliu, que ha de permetre treure el trànsit de l’interior d’aquest municipi i millorar la connexió entre el Moianès i el Vallès Oriental. Amb una inversió prevista de 48 milions d’euros, el projecte ja està aprovat definitivament i llavors va anunciar que els treballs es licitarien aquesta tardor i que començarien la primavera que ve, amb un termini d’execució de dos anys i mig.
En la major part del recorregut, la carretera serà de dos carrils més un tercer, en sentit Moià, per facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. Comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de la circulació, format per una barrera de formigó. La nova via tindrà un viaducte de 515 metres per superar el sot de l’Ullar i un fals túnel de 120 metres a la zona de Can Bosc, que podrà fer les funcions de pas de fauna i connector ecològic.
Pel que a la millora de la C-59 en el tram que va des de Moià fins a la connexió amb l’Eix Transversal, a Santa Maria d’Oló, el departament de Territori té previst aprovar-ne, aquesta mateixa tardor, el projecte executiu, que ja t’he redactat. Tal com va avançar Regió7, el plantejament del Govern és que se seguirà el mateix criteri que s’ha aplicat en les obres fetes entre la capital del Moianès i Sant Feliu de Codines. És a dir, els dos elements principals seran l’ampliació de la carretera amb la construcció de vorals trepitjables i la renovació del ferm. Però no es preveu la modificació de punts del traçat, malgrat que aquest tram té zones de revolts molts tancats, especialment entre l’Estany i Oló.
