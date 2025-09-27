El repte d'un moianès i una solsonina: esquilar ovelles contra el cronòmetre
El moianès Josep Riera i la guixeresa Emma Rojas competiran en un concurs d’esquilar ovelles a Abadiño, al País Basc, i són els dos únics representants catalans del certamen
Aquest cap de setmana, al poble d’Abadiño (País Basc), se celebrarà un certamen molt curiós: el campionat d’esquilar ovelles del País Basc. Durant tot el dissabte, una seixantena d’esquiladors s’enfrontaran per aconseguir el títol. I entre ells, dos de catalans, ambdós de les nostres comarques: El moianès Josep Riera i la solsonina Emma Rojas.
Riera va començar a esquilar ovelles quan només tenia 17 anys. Va treballar uns anys de ramader i, quan va deixar-ho, esquilar ovelles va deixar de ser una professió per ser la seva afició. «Per anar al concurs, ens vam animar amb els companys de la colla, amb els que anem a esquilar ovelles, i ens vam animar a veure’l. I jo em vaig acabar presentant». «Em va bé per les vacances. La idea inicial era només anar-lo a veure, però em van anar animant a que em presentés, i al final em vaig animar jo també», assegura.
El moianès, nascut a Granera, no té massa experiència en els concursos. Ha participat en diverses ocasions al de Ripoll, on en tres ocasions ha aconseguit el bronze, però no ha anat mai a la competició d’Abadiño i, per exemple, enguany va anar només d’espectador a Ripoll. «Jo em pensava que més gent de la colla es presentaria. Vaig a fer-ho el màxim de bé que pugui, vaig a disfrutar».
«Jo gaudeixo esquilant tranquil. Això de fer-ho ràpid és una mica estressant. És un concurs que premia el temps. Com la Fórmula 1, que un segon més o menys ho pot canviar tot. També has de vigilar i estar molt alerta que no se’t moguin les ovelles», relata. «En funció de com vagi, de com de còmode em senti, decidiré si hi torno a anar l’any que ve, o si em torno a presentar a Ripoll», assegura Riera.
Perquè en un concurs d’aquest tipus es puntuen moltes variables. Hi ha un jurat que valora la rapidesa de l’execució, però també la precisió, és a dir, que no quedi res i que, a més, no es facin talls a l’animal, que és una cosa que és fàcil que passi i que penalitza. Riera també relata que «també es valora que les passades siguin netes, és a dir, que no es talli la llana dues vegades, que sigui tot d’una passada a l’altra. Si et deixes un tros, no és bo per la puntuació». A més, abans de començar, l’esquilador ha de portar les seves ovelles a l’estable.
Tot això es fa en només un dia. Al matí hi ha la fase preliminar de les diverses categories i, a la tarda, es fan les finals, on s’escollirà al campió. Hi ha categories tant de tisores com de màquines, ambdues en categoria tan sènior com Open.
Riera, que actualment treballa com a jardiner a l’Ajuntament de Moià, es dedica a esquilar ovelles dels pastors com a afició, conjuntament amb una cinquantena d’esquiladors habituals a Catalunya. «Jo no tinc ovelles meves. Abans sí que havia estat ramader, però ara les que esquilo són de pastors, coneguts que sí que en tenen». «És una feina que s’ha de fer, si o sí, un cop l’any», assegura.
«Si són ramats d’unes 15 o 20 ovelles, hi vaig jo sol. Si són de 30 o 40, o més, reunim la colla que faci falta i hi anem», explica. «És una cosa que m’agrada i ho gaudeixo. Aquest any vaig anar a Osca, durant uns dies. Vam estar amb una colla, i treballàvem esquilant, però feia la sensació que eren vacances», relata.
També explica que, en algunes ocasions, «hi ha esquiladors d’aquí que van a França a esquilar». Per contra, «cada any venen molts esquiladors de l’Uruguai aquí, especialment a la resta d’Espanya. Pràcticament mig miler d’esquiladors. Perquè la gent d’aquí no ho fa, i ells ho fan molt més barat». Riera relata que la maquinària és cara, i que val diners haver-la de mantenir i renovar.
Emma Rojas, de Guixers, serà l’altra participant catalana del concurs. És una de les tres úniques esquiladores dones a Catalunya que fan campanya. Aquests dies va molt atrafegada amb la seva labor i preparant-se pel concurs, però explica que participa en aquest certamen per «trencar amb la masculinització d’aquesta feina, i genera referents femenins per a les joves».
