Calders Juga es reforça com a capital del rol en català
L’edició d’enguany tindrà lloc el dissabte 18 d’octubre amb propostes de jocs de taula per a totes les edats, vetllada nocturna i presentació de prototips, entre altres atractius
«Un festival que reivindica els jocs de taula des d’una mirada independent, catalana i rural». Així es presenta Calders Juga, una iniciativa que es va posar en marxa fa quatre anys en aquest municipi de la mà de l’associació Caldaus, i que ara, en col·laboració amb l’Ajuntament, n’ha presentat una quarta edició en la qual reforça les seves senyes d’identitat i consolida novetats incorporades l’any passat.
Enguany tindrà lloc el dissabte 18 d’octubre amb un programa que pretén omplir aquest poble del Moianès de propostes lúdiques per a totes les edats i condicions, des del joc familiar fins a partides de nivell expert. Totes les activitats són obertes i gratuïtes, per bé que algunes requereixen preinscriure’s al web caldaus.cat, on també es pot trobar tota la informació relativa a la jornada.
Amb el rol en català com a eix central, hi haurà partides per a totes les edats i un nou espai dedicat al rol infantil i juvenil a la biblioteca. Un any més, la singular Fàbrica de Calders acollirà sessions de rol per a adults i, com a novetat, partides nocturnes dins del ‘Calders de nit’, en un ambient especial de la mà de les associacions de rol catalanes Golfes de Rol i Tirant lo Dau.
Autors i editors independents presentaran els seus jocs i conduiran les sessions ‘Juga amb l’autor’. Enguany hi tornarà a ser present el manresà Ferran Renalias, que mostrarà les seves creacions i les de la marca Looping, els jocs familiars de Guillem Coll, les propostes de l’ebrenc Joan Marc Coflent i les obres de l’Albert Reyes, que, amb La batalla de las Divas, permetrà recrear l’enfrontament artístic entre Maria Callas i Renata Tebaldi.
Clubs, associacions i participants dinamitzaran el ‘Joc expert’, pensat expressament per a les persones més avesades a aquest món. Així, hi haurà taules de Zombicide, The Dark Tower, Brass, Root o Heat. També es podrà fer una mica d’arqueologia lúdica amb el joc Star Trek, entre altres propostes, que aquest any es repartiran entre el Casal i el Centre Cívic.
A més a més, hi haurà tornejos de diversos jocs, es podran fer tastets del mític joc de cartes Magic i es podran observar demostracions del joc de miniatures Warhammer.
Un altre dels atractius serà que es podrà visitar l’espai de prototips, on diversos autors ensenyaran els seus projectes.
La plaça i la ludoteca del Casal seran espais de descoberta per a famílies, infants i jugadors i jugadores improvisats. Allà, a més de poder conèixer jocs tradicionals —com ara les bitlles catalanes— i jocs d’habilitat, hi haurà un espai per a nadons i unes carpes dedicades als llibres joc, el món del rol, els jocs africans o els escacs. Qui vulgui vendre o comprar jocs, a part de la botiga Jugalia, el punt d’informació també comptarà amb un mercat de segona mà.
I, com ja és tradició, veïns de Calders obriran les portes de casa seva per convertir espais particulars en taules de joc singulars.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament