Prova pilot al Moianès per evitar accidents de moto: la B-124 tindrà marques a terra per alertar els pilots
Catalunya provarà la senyalització per alertar els motoristes del risc en la traçada d'alguns revolts perillosos
Redacció / Pol Solà (ACN)
El Servei Català de Trànsit (SCT) farà una prova pilot per alertar els motoristes del risc d'algunes traçades en revolts perillosos a les carreteres. De moment, hi ha dues carreteres seleccionades: la B-124, que uneix Sabadell i Calders al Moianès, i que és propietat de la Generalitat; i la Collada de Toses (N-260), que permet arribar a la Cerdanya des del Ripollès i que és de titularitat estatal.
L'anuncia s'ha fet aquest dimarts en el marc de la jornada tècnica "Seguretat dels motoristes en els revolts perillosos", organitzada per l'SCT. Concretament, es col·locaran unes marques a terra per senyalitzar allà on les motos no haurien de trepitjar per tal d'evitar risc de sortida de via o invasió del carril contrari. El sistema, originari d'Àustria, s'ha provat amb èxit en altres països i, si funciona, es podria ampliar a altres vies.
Demà, dimecres, es farà una visita amb experts a la Collada de Toses per fer la demostració de com cal senyalitzar els revolts perillosos i dijous es farà el mateix a la B-124 entre Sant Llorenç Savall i Calders.
Com funcionen les marques?
Un expert de la Junta de Seguretat Viària d'Àustria (KFV), Martin Winkelbauer, ha estat l'encarregat de presentar aquest pioner sistema de línies en el marc de la jornada tècnica. Consisteix bàsicament a enganxar o pintar unes marques al centre de la carretera en les corbes perilloses per a motociclistes. Aquests, sense dubtar i per reduir el risc de relliscada, eviten aquestes marques i se situen més a la dreta del carril, allunyant-se del centre de la calçada per evitar xocs frontals però també evitant sortir de la via pel costat oposat. Això es pot fer amb pintura o amb un material especial adhesiu de color blanc i pot tenir diverses formes com petits cercles, petites línies transversals o mitges circumferències.
La marca no pretén marcar la millor traçada possible, sinó marcar la pitjor traçada. Els motoristes, per evitar aquestes marques, segueixen la corba en paral·lel a l'eix central i lateral, i només centren la seva trajectòria quan ja veuen la sortida de la corba i que no ve cap altre conductor en direcció contrària.
Àustria és un dels països pioners a Europa en la reducció de la sinistralitat en moto a partir de l’aplicació d’una senyalització específica als revolts i el sistema també s'ha provat i ha tingut èxit en desenes de revolts d'altres Estats, com Luxemburg, Alemanya o Eslovènia.
L'expert austríac ha assenyalat que en alguns estudis concrets es mostrava que només el 5% dels motoristes feien la traçada sense cap risc, i que un 16% dels motoristes tenien accidents per sortides de via. Segons Winkelbauer, els senyals verticals de corbes o possibles relliscades no són gaire tinguts en comptes pels motoristes, que actuen com si aquests senyals només fossin pels cotxes. També aposta per marques específiques de frenada per a les motos.
Per això, aposta per una senyalització específica per a les motos, però tampoc en tot el recorregut de la carretera, sinó només en aquelles corbes més perilloses. A l'hora de decidir quin tipus de marca es posa i on es posa, diu que primer s'ha d'estudiar sobre un plànol, després sobre el terreny i finalment fer proves amb marques de guix fins que es trobi la millor opció. L'expert viari també explica què no s'ha de fer, com pintar línies centrals o laterals després de posar les marques per a les motos.
Obrir carrirs preferents per a motoristes als accessos de les grans ciutats
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que ha inaugurat la jornada, ha explicat que la senyalització del traçat de revolts perillosos per a motoristes en rutes amb alta mobilitat de motos forma part del "Pla de Seguretat Viària 2024-2026". Aquesta mostra els plans de l'organizme per adaptar les infraestructures a la conducció en motocicleta per fer-les més segures per als motoristes i inclou, també, la implantació de carrils preferents per a motoristes a les entrades de les grans ciutats, com ara obrir el BUS-VAO de la B-23 a aquest col·lectiu.
Més de trenta motoristes morts a les carreteres catalanes aquest 2025
A Catalunya han mort aquest any un total de 34 motoristes en vies interurbanes. Aquesta xifra suposa una quarta part del total de morts a les carreteres, tot i que és inferior a anys anteriors. No obstant això, les autoritats viàries admeten que la reducció en la sinistralitat de turismes no s'ha traslladat a les motocicletes.
Per això, el director de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que a banda de conscienciar motoristes i conductors d'altres vehicles sobre els riscos, també cal millorar algunes infraestructures. Segons Lamiel, el sistema austríac té en compte el factor humà i la visió dels motoristes.
