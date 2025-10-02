El Govern treu a concurs la construcció de la variant de Sant Feliu, a la C-59
La nova infraestructura, que es preveu que estigui acabada a final del 2028, ha de millorar notablement la connectivitat del Moianès per aquesta carretera
La Generalitat ha obert el procés de licitació per adjudicar ja la construcció de la variant de Sant Feliu de Codines de la C-59. Una infraestructura que, tot i que queda just fora dels límits del Moianès, és clau per fer un pas endavant molt important en la connectivitat d’aquesta comarca, en aquest cas cap a la banda del Vallès fins a l’AP-7.
En concret, el departament de Territori treu el projecte a execució per un import de 48 milions d’euros, el que dona una idea de la magnitud de l’obra. La futura variant arrencarà aproximadament del punt fins on s’han fet les obres de millora d’aquesta C-59 dins del Moianès, els aproximadament 16 quilòmetres que van des de la sortida del nucli urbà de Moià fins a les portes de l’entrada nord de Sant Feliu. Es preveu que les obres comencin la primavera que ve i tinguin un termini d’execució de 30 mesos.
Aquesta actuació «millorarà la mobilitat, la seguretat viària i la traça urbana», ha remarcat la consellera, Sílvia Paneque, i afavorirà «la qualitat de vida de la ciutadania».
Paneque ha emmarcat aquesta obra en les actuacions que la Generalitat està desenvolupant «per enfortir un eix vertebrador com la C-59, tot facilitant les connexions entre municipis i proporcionant trajectes més segurs i còmodes».
La nova variant tindrà una longitud de quatre quilòmetres i discorrerà per l’oest del nucli urbà de Sant Feliu de Codines. En la major part del recorregut, la secció de la carretera és de dos carrils més un tercer carril en sentit Moià per a facilitar els avançaments en els trams amb més pendent. En la part amb menys pendent, la secció tindrà un carril per sentit.
Per afavorir la seguretat viària i evitar els xocs frontals, la variant comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de la circulació, format per una barrera de formigó. Cal remarcar com a elements constructius més rellevants un viaducte de 515 metres de longitud per a superar el sot de l’Ullar i un fals túnel de 120 metres de longitud a la zona de Can Bosc que podrà fer les funcions de pas de fauna i connector ecològic.
Les obres que ara es liciten inclouen la construcció de tres rotondes a nivell per a connectar amb la vialitat de l’entorn (carreteres de Gallifa i de Centelles), a més de la reposició de camins que donen accés a propietats adjacents. Amb la rotonda de la carretera de Gallifa, també es generarà un nou accés a Sant Feliu de Codines des de la nova variant.
En paral·lel, el Departament i l’Ajuntament estan treballant en un conveni per a l’execució per part de la Generalitat de mesures de millora i integració urbana de l’actual travessera de la C-59 i la seva posterior cessió a l’Ajuntament un cop entri en funcionament la futura variant.
