Senyalitzen revolts perillosos per protegir els motoristes a la B-124, entre Calders i Sant Llorenç Savall
L'objectiu del sistema, que ahir ja es va posar en pràctica a la Collada de Toses, és reduir el risc de relliscada
Regió7
El Servei Català del Trànsit ha col·locat aquest dijous marques a la calçada per protegir els motoristes a la carretera B-124, entre Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) i Calders (Moianès). Concretament, els adhesius antilliscants s'han posat al quilòmetre 31,3 de la carretera. Es tracta d'una mesura per senyalitzar revolts perillosos que aquest dijous ja es va posar en pràctica en dues corbes tancades de la Collada de Toses, a l'N-260.
El sistema consisteix bàsicament a enganxar o pintar unes marques al centre de la carretera en les corbes perilloses per a motociclistes. Aquests, sense dubtar i per reduir el risc de relliscada, eviten aquestes marques i se situen més a la dreta del carril, allunyant-se del centre de la calçada per evitar xocs frontals, però també evitant sortir de la via pel costat oposat. Això es pot fer amb pintura o amb un material especial adhesiu de color blanc i pot tenir diverses formes com petits cercles, petites línies transversals o mitges circumferències.
La marca no pretén marcar la millor traçada possible, sinó marcar la pitjor traçada. Els motoristes, per evitar aquestes marques, segueixen la corba en paral·lel a l'eix central i lateral, i només centren la seva trajectòria quan ja veuen la sortida de la corba i que no ve cap altre conductor en direcció contrària.
Àustria és un dels països pioners a Europa en la reducció de la sinistralitat en moto a partir de l’aplicació d’una senyalització específica als revolts i el sistema també s'ha provat i ha tingut èxit en desenes de revolts d'altres Estats, com Luxemburg, Alemanya o Eslovènia.
Per això, Trànsit aposta per una senyalització específica per a les motos, però tampoc en tot el recorregut de la carretera, sinó només en aquelles corbes més perilloses. La senyalització del traçat de revolts perillosos per a motoristes en rutes amb alta mobilitat de motos forma part del "Pla de Seguretat Viària 2024-2026". Aquesta mostra els plans per adaptar les infraestructures a la conducció en motocicleta i inclou, també, la implantació de carrils preferents per a motoristes a les entrades de les grans ciutats.
Reduir la sinistralitat dels motoristes
L'objectiu final és reduir la sinistralitat dels motoristes, un col·lectiu que concentra una tercera part de les víctimes mortals en accidents a Catalunya. Entre l’1 de gener i avui hi ha hagut 112 víctimes mortals en 104 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D’aquestes persones mortes, 34 eren motoristes. Per tant, el 30,4% pertanyien a aquest col·lectiu vulnerable. A més, també hi ha hagut 273 motoristes ferits greus.
