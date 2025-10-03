Malestar al Moianès perquè la comarca no té pediatre assignat
La professional del CAP de Moià s’ha traslladat de centre i ara un pediatre d’Artés s’hi desplaça dos matins a la setmana
L'ICS assegura que s’han iniciat els passos oportuns per «cobrir la plaça al més aviat possible»
Des d’aquest dimecres, la plaça de pediatria al Moianès ha quedat oficialment descoberta perquè la professional que hi havia ha demanat un trasllat a un altre centre. Això ha creat malestar entre famílies de la comarca que s’estan mobilitzant perquè hi torni a haver un professional de pediatria assignat al Moianès. Ara, per suplir l’absència disposen d’un pediatre de l’EAP d’Artés que es desplaça dos matins al CAP de Moià per atendre als infants de la comarca, un servei que consideren «totalment insuficient». Per la seva banda, l’Institut Català de la Salut (ICS) assegura que «l’assistència està garantida» i que es tracta d’una situació provisional perquè ja s’han iniciat els passos oportuns «per cobrir la plaça al més aviat possible».
Sota el col·lectiu El Moianès sense pediatre, famílies de la comarca s’han agrupat per denunciar que des de l’1 d’octubre «els CAP de Moià i Castellterçol, que donen servei a Moià, l’Estany, Castellcir, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Granera, no tenen cap pediatre assignat». Consideren que es tracta d’una «situació insostenible i discriminatòria» i s’estan mobilitzant per demanar que es recuperi el servei de pediatria. Per això, han iniciat una recollida de signatures, que ja en suma prop de 500, i han fet un manifest on exigeixen «una solució immediata» perquè «més de mil infants del Moianès estan creixent sense l’atenció pediàtrica que els correspon».
Per la seva banda, la gerència de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) assegura que, davant la decisió personal de la pediatra de l’EAP de Moià de demanar un trasllat de centre a partir de l’1 d’octubre, «l’assistència està garantida» per l’equip d’infermeria pediàtrica que continua oferint servei en l’horari habitual, i pels professionals de medicina d’atenció primària de l’equip i que, a més, «un pediatre oferirà assistència de medicina pediàtrica els matins de dimarts i dijous». L’ICS afirma també que «s’han iniciat els passos oportuns per cobrir la plaça al més aviat possible», un procés que no s’ha pogut obrir fins que la professional que hi havia ha deixat la vacant la seva plaça.
Amb la situació actual, les famílies asseguren que «ens trobem desprotegides» perquè «els casos lleus s’atenen sense professionals especialitzats i, en situacions més greus, hem de desplaçar-nos fins a Manresa, amb el temps, l’esgotament i el perill que això implica». Tot plegat, diuen, «suposa un risc real per a la salut dels nostres fills i filles, tant per la manca d’atenció pediàtrica especialitzada com pel temps de desplaçament en casos urgents», ja que en alguns municipis, com l’Estany, hi ha més de 35 quilòmetres fins a la capital del Bages. A més, apunten, «no totes les famílies tenen mitjans per desplaçar-se fins a Manresa o per pagar un pediatre privat, cosa que crea una greu desigualtat econòmica i deixa molts infants en situació de vulnerabilitat».
Fins ara, la comarca disposava d’un professional de pediatria assignat, que repartia l’assistència entre Moià i Castellterçol. Tot i això, històricament n’hi havia hagut un a cada municipi, que és el que les famílies que han iniciat les mobilitzacions consideren idoni tenint en compte la població infantil que hi ha al Moianès.
Les famílies promotores consideren que «és una situació insostenible i discriminatòria que vulnera els drets fonamentals dels infants i aprofundeix en la desigualtat entre territoris urbans i rurals». Per aquest motiu, exigeixen «la cobertura immediata de les places de pediatria als CAP de Moià i Castellterçol, amb servei estable, continuat i de qualitat, i la garantia que totes les baixes i absències siguin sempre cobertes». Els infants del Moianès, afegeixen, «tenen el mateix dret que qualsevol altre infant a una sanitat pública, universal, gratuïta i propera».
Concentració a Moià
Entre les accions previstes, hi ha la campanya de recollida de signatures, amb la intenció de fer-les arribar a l’Institut Català de la Salut, la gerència territorial i les institucions locals, i també s’ha convocat una manifestació a la plaça del CAP de Moià el dia 21 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda.
