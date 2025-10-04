Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja

L'helicòpter del GRAE el va haver de rescatar i portar-lo a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per una contusió al cap

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers

Un helicòpter del grup GRAE dels Bombers / BOMBERS

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Un home de la zona de Saragossa ha patit avui a primera hora de la tarda un accident que ha obligat al seu trasllat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'individu passejava amb cinc gossos, i acompanyat d'una dona, per la zona del pla de la Casanova al terme de Sant Quirze Safaja (Moianès), quan ha caigut per un barranc i ha patit un fort cop al cap.

Segons han explicat des de Bombers de la Generalitat de Catalunya, han rebut l'avís quan quedava un minut per les dues del migdia, i s'han mobilitzat dues dotacions del parc de Moià i l'helicòpter del GRAE, per evacuar el ferit al centre sanitari de la capital catalana. L'acompanyant s'ha fet càrrec dels animals, que no han seguit la mateixa dissort que el seu cuidador. Segons s'ha apuntat, ambdós estarien passejant els gossos i la dona s'ha encarregat d'avisar els propietaris.

Excursionistes atrapats a Gisclareny

Bombers també informa d'una altra incidència, en aquest cas uns excursionistes que han quedat bloquejats aquesta tarda en una canal al terme de Gisclareny. Els individus no podien anar ni endavant ni enrere i, per aquest motiu, ha actuat l'helicòpter del GRAE i el metge del SEM. Segons informen des de Bombers, no hi ha ferits.

TEMES

  1. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  2. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  3. De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
  4. Talls de carreteres, carrers i FGC en una altra jornada de mobilitzacions pro Palestina a la Catalunya central
  5. Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
  6. Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
  7. Males notícies: adéu als pròxims tres festius estatals
  8. El trader manresà David Trullàs guanya dos campionats mundials de borsa

Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja

Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja

El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat

El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat

La tanca del carrer Indústria de Manresa torna a rebre l'impacte d'un vehicle

La tanca del carrer Indústria de Manresa torna a rebre l'impacte d'un vehicle

Les millors imatges de la 50a exposició micològica de Berga

Les millors imatges de la 50a exposició micològica de Berga

Robert Vilarasau queda quinzè en les semifinals de la prova d'Antíbol de la Copa del Món

Robert Vilarasau queda quinzè en les semifinals de la prova d'Antíbol de la Copa del Món

L'igualadí Marc Bernades acaba segon a la cursa gran de la Ultra Pirineu

L'igualadí Marc Bernades acaba segon a la cursa gran de la Ultra Pirineu

La desena edició de Benvinguts a Pagès comença amb força amb les primeres visites guiades a tot Catalunya

La desena edició de Benvinguts a Pagès comença amb força amb les primeres visites guiades a tot Catalunya

Un catedràtic de sanitat animal veu imprescindible vacunar per frenar la Dermatosi Nodular

Un catedràtic de sanitat animal veu imprescindible vacunar per frenar la Dermatosi Nodular
Tracking Pixel Contents