Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
L'helicòpter del GRAE el va haver de rescatar i portar-lo a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per una contusió al cap
Un home de la zona de Saragossa ha patit avui a primera hora de la tarda un accident que ha obligat al seu trasllat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'individu passejava amb cinc gossos, i acompanyat d'una dona, per la zona del pla de la Casanova al terme de Sant Quirze Safaja (Moianès), quan ha caigut per un barranc i ha patit un fort cop al cap.
Segons han explicat des de Bombers de la Generalitat de Catalunya, han rebut l'avís quan quedava un minut per les dues del migdia, i s'han mobilitzat dues dotacions del parc de Moià i l'helicòpter del GRAE, per evacuar el ferit al centre sanitari de la capital catalana. L'acompanyant s'ha fet càrrec dels animals, que no han seguit la mateixa dissort que el seu cuidador. Segons s'ha apuntat, ambdós estarien passejant els gossos i la dona s'ha encarregat d'avisar els propietaris.
Excursionistes atrapats a Gisclareny
Bombers també informa d'una altra incidència, en aquest cas uns excursionistes que han quedat bloquejats aquesta tarda en una canal al terme de Gisclareny. Els individus no podien anar ni endavant ni enrere i, per aquest motiu, ha actuat l'helicòpter del GRAE i el metge del SEM. Segons informen des de Bombers, no hi ha ferits.
