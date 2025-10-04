El pàrquing municipal de Moià ha tingut 300 usuaris diaris els dos primers mesos amb barrera
El consistori valora molt positivament que hagi deixat de ser un aparcament ‘dormitori’ per passar a promoure la rotació
El pàrquing municipal de Moià ha registrat prop de 18.000 entrades de vehicles durant els dos primers mesos de funcionament amb barrera. Es tracta de l’aparcament sota la plaça del CAP, una instal·lació amb una llarga i complexa trajectòria que aquest estiu, i després de moltes vicissituds, s’ha començat a regular amb control d’entrada i sortida perquè funcioni com a punt d’estacionament temporal equivalent a zona blava.
En concret, des del 4 d’agost fins al 30 de setembre (un total de 58 dies) han fet entrada al pàrquing de la capital del Moianès 17.748 cotxes, el que equival a 306 vehicles de mitjana diària. El pàrquing ja es va poder posar en servei (dues de les tres plantes) a final del 2022 i durant dos anys i mig ha funcionat com a aparcament lliure. Però al llarg del temps, el consistori hi va detectar un problema, que és que es va anar convertint en garatge d’alguns ciutadans, que hi tenien els seus cotxes estacionats de forma gairebé permanent, la qual cosa no proporcionava la rotació i l’ús generalitzat que es buscava.
En el moment de la implantació l’alcalde, Dionís Guiteras, valorava que durant els dos anys i mig l’equipament ja havia fet una funció molt important d’esponjament del trànsit i de millorar l’accessibilitat al nucli antic, però, que s’havia vist que al cap del temps, i sobretot aquest últim mig any, el pàrquing pràcticament estava col·lapsat tots els dies i, per tant, havia restat la funció de rotació.
Per aquest motiu, aquest agost es va poder implantar finalment el sistema de control, que ja s’havia previst però que s’havia anat demorant per qüestions tècniques. Un sistema que fa que funcioni com un pàrquing regulat (amb tiquet per registrar l’entrada i sortida) de pagament, però amb unes condicions molt avantatjoses, amb característica, com es deia, de zona blava. Les dues primeres hores són gratuïtes i l’estacionament que supera dels 120 minuts és de pagament amb un cost d’1,5 euros l’hora. A més, també hi hau un sistema d’abonaments per a veïns o comerciants de la zona.
Durant el mes d’agost (del 4 al 31) va registrar un total de 9.030 entrades (és un mes de creixement de població pels segons residents i de molta mobilitat per la celebració de la festa major), i al setembre han estat 8.718.
Sebastià Ferrer, regidor de Via Pública, valora els registres d’aquests dos mesos «molt positivament, perquè està assolint l’objectiu que es pretenia. Que sigui realment un aparcament de rotació, que la gent el pugui utilitzar per anar al CAP, per comprar als comerços, per anar al parc... I que hagi deixat de ser un ‘dormitori de cotxes’. El panorama ha variat totalment i ara hi ha un canvi constant de vehicles». I assegura que «la gent que n’és usuària n’està molt satisfeta, perquè té la tranquil·litat que sap que en aquest pàrquing hi podrà aparcar, cosa que abans, molts dies, no passava».
També hi ha places amb modalitat d’abonament o pupil·latge, per a les quals s’acabava el termini de sol·licitud el 30 de setembre. El funcionament d’aquests abonaments, en qualsevol de les seves modalitats, consisteix en el pagament d’una tarifa mensual que dona dret a la utilització de l’aparcament durant el període de vigència, que inicialment serà anual i es prorrogaran per períodes d’un any fins a un màxim de 5.
Un espai que ha estat costós
El pàrquing és un dels equipaments que inicialment va desenvolupar l’antiga societat municipal MoiàFutur (que va acabar entrant en fallida) i que va quedar aturat, però que posteriorment, i després d’un llarg procés amb un concurs de creditors, l’Ajuntament va poder adquirir i recuperar com a actiu municipal juntament amb l’edifici de l’antiga caserna.
Les obres del conjunt (CAP, plaça i pàrquing) van començar el desembre del 2007 i van quedar parades per manca de finançament. Les obres del CAP i la plaça es van acabar el 2011, però les obres del pàrquing van estar parades fins al maig del 2022 i finalment es va poder posar en marxa a final del mateix any.
