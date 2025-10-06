Junts exigeix al Govern que «garanteixi» l’atenció total pediàtrica al Moianès
Segons la formació, que ha entrat al Parlament una proposta de resolució, «que un pediatre es desplaci dos matins a la setmana al CAP de Moià no és suficient per atendre tots els infants de la comarca»
El grup de Junts ha registrat al Parlament una proposta de resolució en la qual reclama al Govern de la Generalitat que «garanteixi» l’atenció pediàtrica completa al Moianès després que, tal com va informar Regió7, la plaça de pediatria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Moià-Castellterçol hagi quedat descoberta des del passat dimecres 1 d’octubre per un trasllat voluntari. Una situació que ha generat malestar entre famílies de la comarca, que s’estan mobilitzant i organitzant iniciatives per reclamar que hi torni a haver un professional de pediatria assignat al Moianès. Ara, per suplir l’absència disposen d’un pediatre de l’EAP d’Artés que es desplaça dos matins al CAP de Moià per atendre als infants de la comarca, un servei que aquests usuaris consideren insuficient. Per la seva banda, l’Institut Català de la Salut (ICS) assegura que l’assistència està garantida i que es tracta d’una situació provisional perquè ja s’han iniciat els passos oportuns per cobrir la plaça al més aviat possible.
En la proposta de resolució presentada, Junts pregunta a l’executiu català quan es preveu «la incorporació i la normalització» d’aquest servei i quines mesures han pres l’ICS i el departament de Salut per cobrir la plaça vacant «i evitar que tota la comarca del Moianès es quedés sense pediatre d’atenció primària assignat». Junts també ha preguntat quan va tenir coneixement l’ICS d’aquesta petició de trasllat.
El diputat de Junts Jordi Fàbrega ha advertit que «que un pediatre es desplaci dos matins a la setmana al CAP de Moià no és suficient per atendre tots els infants de la comarca». Per això, ha instat el Govern a cobrir immediatament les places de pediatria a l’EAP Moià-Castellterçol, «garantint que els períodes de vacances, formació, baixes i altres incidències, siguin també sempre coberts per garantir un servei estable que asseguri el servei presencial als infants». Finalment, Fàbrega ha incidit en la necessitat d’una «bona comunicació amb el món local per part del departament de Salut, amb l’objectiu de millorar l’assistència necessària que es presta».
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores