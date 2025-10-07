Moià activa el comptador per a la consulta de la planta de biogàs
L’Ajuntament acaba de validar 902 de les 994 presentades, i n’eren necessàries un mínim de 552
L’Ajuntament de Moià ha validat les firmes recollides per una plataforma ciutadana per demanar la convocatòria d’una consulta popular en relació amb el projecte de construcció d’una planta de biogàs i la modificació urbanística que aquesta porta associada, lligada a una ampliació de l’escorxador.
D’aquesta manera, ara sí, s’activa definitivament un comptador que a partir d’ara té uns terminis molt marcats (tot i que encara amb uns certs marges), la qual cosa porta a concloure que, superat ara aquest requisit imprescindible, aquesta consulta s’hauria de celebrar, a tot estirar, a principi de març.
Segons la Llei 10/2024, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana -que marca els temps i els terminis que cal seguir en tot procediment d’aquestes característiques- en el moment que es produeix la validació de firmes d’aquestes iniciatives populars l’òrgan competent (que en aquest cas és l’Ajuntament de Moià) té un termini màxim de 90 dies per convocar la consulta (ha d’emetre formalment un decret de convocatòria), la qual cosa ens situa en un horitzó màxim entre final d’any i primers de gener. I des de la publicació d’aquest decret, segons estipula la llei, la consulta s’haurà de celebrar en un termini d’entre 30 i 60 dies naturals posteriors. Per tant, és aquest marge el que situa la celebració de la consulta a la capital del Moianès, com a màxim, a començament de març (la qual cosa no vol dir que no es pugui arribar a celebrar abans).
La comissió promotora de la consulta va presentar formalment per registre a l’Ajuntament de Moià les firmes recollides l’1 d’agost passat, juntament amb la memòria justificativa perquè aquesta pogués tirar endavant. La normativa estableix que cal un mínim del 10 % de signatures de totes les persones cridades a participar, i en el cas de Moià es van superar amb escreix. Es van aportar 994 firmes d’un cens que serà de 5.522 persones, que representa un 18 % del total i n’han estat validades 902. N’eren necessàries un mínim de 552. Ara bé, calia que s’arribés a aquest mínim del 10 % amb signatures verídiques (que complissin tots els requisits i que no fossin duplicades). Aquesta validesa es fa constar amb un certificat de Secretaria que acredita la inscripció en el cens de les persones signants de conformitat amb les dades del padró d’habitants en la data d’admissió a tràmit de la consulta, que va ser el 4 de juny passat.
La comissió promotora del procés participatiu sobre la modificació urbanística que ha de condicionar el futur de l’escorxador i la planta de biogàs, va registrar la petició de la consulta a l’Ajuntament a final de setembre de l’any passat. L’afer, però, ha passat per un llarg periple d’estira-i-arronsa entre la comissió ciutadana que la vol impulsar i l’Ajuntament, amb diferències sobre la pregunta i l’exposició de motius sobre la consulta que ha hagut d’acabar resolent la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries de la Generalitat. Aquest organisme ha emès dues resolucions que donen la raó a la petició ciutadana i obliguen l’Ajuntament a admetre a tràmit la consulta (a la qual s’havia mostrat reticent) per considerar que no té motius justificats per no fer-ho. Tot plegat ha allargat tot el procés més del compte, fins que el març passat la Comissió de Control tombava les al·legacions presentades per l’Ajuntament, posant fi a la via administrativa i deixant només l’opció del contenciós, al qual el consistori va decidir no recórrer.
Va ser al juny, quan s’acabava el termini per presentar aquest nou recurs judicial, que finalment es va admetre a tràmit la consulta, i la comissió promotora va començar a recollir les signatures.
