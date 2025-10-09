Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Moianès sona a l’església de Calders

El Duo Malibran format per Alba Quinquillà i Laura Font / Jaume Grandia

Regió7

Manresa

El segon concert del cicle «El Moianès sona», organitzat per Joventuts Musicals de Moià, va tenir lloc a l’església de Sant Vicenç de Calders. L’alcalde de la vila, Eduard Sánchez, va explicar la part arquitectònica-històrica, i el Duo Malibran format per Alba Quinquillà i Laura Font van oferir el programa «Veus mediterrànies».

