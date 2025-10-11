Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit greu un motorista en un accident a Sant Quirze Safaja

L'avís s'ha rebut a passades les deu del matí d'aquest dissabte

Un accident en una imatge d'arxiu

Un accident en una imatge d'arxiu / INTERIOR

Núria León

Núria León

Manresa

Una motorista ha resultat ferit greu en un accident a Sant Quirze Safaja aquest dissabte al matí. L'avís s'ha rebut a les 10.42h a la carretera C-1413 b, en direcció Centelles. Segons les primeres informacions, un cotxe i una moto haurien patit una topada i a conseqüència de l'impacte el conductor de la moto ha resultat ferit que tindria un fort dolor a l'esquena.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents