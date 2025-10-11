Ferit greu un motorista en un accident a Sant Quirze Safaja
L'avís s'ha rebut a passades les deu del matí d'aquest dissabte
Una motorista ha resultat ferit greu en un accident a Sant Quirze Safaja aquest dissabte al matí. L'avís s'ha rebut a les 10.42h a la carretera C-1413 b, en direcció Centelles. Segons les primeres informacions, un cotxe i una moto haurien patit una topada i a conseqüència de l'impacte el conductor de la moto ha resultat ferit que tindria un fort dolor a l'esquena.
