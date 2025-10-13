Retrobament
Una setantena de Vilarmau es reuneixen en la tradicional trobada anual
Regió7
Manresa
Un any més es van retrobar al voltant d’una setantena de membres de la família Vilarmau per celebrar la «Vilarmauada», que va tenir lloc a la Torre de Casanova de Moià, aplegant fins a 4 generacions.
