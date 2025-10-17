Moià acollirà la festa central solidària de l’Escola Pia a Catalunya
Serà el diumenge 9 de novembre, en un acte que recapta fons perquè infants i joves en situació de vulnerabilitat social puguin gaudir d’activitats de lleure
Regió7
L’Escola Pia de Moià acollirà el diumenge 9 de novembre l’acte central de la campanya solidària PIA&GO. Es tracta de la campanya solidària més gran d’Escola Pia. Sota el lema «Fem que l’educació no s’aturi!» recapta fons perquè infants i joves en situació de vulnerabilitat social puguin gaudir d’activitats de lleure fora de l’horari escolar (colònies, casals, extraescolars…). A Catalunya, 1 de cada 5 infants i joves no poden gaudir d’aquestes activitats per motius econòmics.
PIA&GO és un esdeveniment lúdic i esportiu obert a tothom, prèvia inscripció. Durant la jornada hi haurà activitats familiars com tallers infantils, l’actuació musical de la banda local de versions Miops, una fira de productes locals, una plantada de gegants amb els Geganters de Moià, un dinar popular i les habituals curses populars de 5 i 10 quilòmetres, que recorreran la zona de bosc que envolta el municipi i que han dissenyat des de Trail Moianès.
Tenint en compte l’èxit de participació de les vuit edicions anteriors, segons l’organització s’hi espera una assistència que superarà el miler de persones.
Diverses formes de col·laboració
A banda de l’assistència a la jornada (amb un cost d’inscripció de 12 euros que inclou samarreta tècnica de regal), la PIA&GO ofereix diverses opcions de col·laboració a empreses, entitats i particulars, com ara fer un donatiu a través de la seva pàgina web, adquirir productes de marxandatge a la seva botiga solidària o participar en els actes solidaris que s’organitzen a altres escoles i entitats d’Escola Pia.
Aquesta jornada solidària l’organitzat l’Escola Pia de Catalunya amb el suport de la de Moià i l’AFA del centre. La iniciativa també compta amb la col·laboració d’empreses i institucions.
Al llarg del dia hi haurà curses populars de 2, 5 i 10 km amb Trail Moianès; concert del grup Miops; animació a càrrec de Pep Callau; gegants amb Geganters de Moià; tallers infantils; fira de productes locals; mostra d’animals de granja; dinar popular i un sorteig.
