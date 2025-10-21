Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre: «Les famílies ens trobem desprotegides»
La plaça està pendent de cobrir des de principi de mes per un trasllat voluntari i una seixantena de persones s’han mobilitzat davant del CAP de Moià per expressar el seu malestar i reclamar "solucions reals"
Una seixantena de persones s’ha concentrat aquesta tarda a la plaça del CAP de Moià per reclamar que la comarca torni a tenir pediatre assignat. Els participants en la mobilització -majoritàriament parelles joves amb criatures, ja que són les que requereixen aquest servei- estaven encapçalats per una pancarta on es podia llegir "El Moianès sense pediatre, volem solucions reals". Després de la concentració inicial, han iniciat un recorregut pel nucli per fer sentir la seva veu i la seva queixa, amb proclames com ara "al Moianès volem pediatre" o "pediatre ja, així no podem estar". Davant del bar El Casal han adreçat unes paraules i, posteriorment, han retornat cap a la plaça del CAP.
En el manifest, després de descriure la situació que s’ha generat, els participants han afirmat que "més de mil infants del Moianès estan creixent sense l’atenció pediàtrica que els correspon" i que "les famílies ens trobem desprotegides". Ara mateix, els casos lleus són atesos per sense professionals especialitzats, però en situacions més greus "hem de desplaçar-nos fins a Manresa, amb el temps, l’esgotament i el perill que això comporta".
En aquest sentit, els manifestants han destacat que "tot plegat suposa un risc per a la salut dels nostres fills i filles, tant per la manca d’atenció pediàtrica especialitzada, com pel temps de desplaçament en casos urgents". I ho han exemplificat amb el fet que, des de municipis com l’Estany, el trasllat fins a Althaia Manresa són més de 35 quilòmetres.
En la lectura de l'escrit també han subratllat que "no totes les famílies tenen mitjans per desplaçar-se fins a Manresa o per pagar un pediatre privat, la qual cosa crea una greu desigualtat i deixa molts infants en situació de vulnerabilitat". Es tracta, doncs, d'una "situació insostenible i discriminatòria, que vulnera els drets fonamentals dels infants i aprofundeix en la desigualtat entre territoris urbans i rurals". Per tot plegat, han exigit "la cobertura immediata de les places de pediatria de Moià i Castellterçol amb servei estable, continuat i de qualitat. I la garantia que totes les baixes i absències siguin sempre cobertes".
Mesures insuficients
Des del passat 1 d’octubre, el Moianès no disposa de cap professional de pediatria propi per un trasllat voluntari. Això ha creat malestar entre famílies de la comarca que consideren que les mesures provisionals que s’han pres, amb un professional del CAP d’Artés que s’hi desplaça dos matins, no són suficients per atendre tots els infants del Moianès. Per reclamar una solució, han fet sentir la seva veu als carrers de Moià.
Tal com ja va explicar Regió7, la problemàtica ve derivada del trasllat voluntari de l’única pediatra de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de l’Àrea Bàsica de Salut de Moià-Castellterçol, que també cobreix les poblacions de Castellcir, Granera, l’Estany i Sant Quirze Safaja. La seva vacant s’ha suplert temporalment pel pediatre d’Artés, que s’hi desplaça dos matins a la setmana, a més de l’equip d’infermeria pediàtrica i els professionals de medicina del mateix centre. Aquestes mesures no convencen pares i mares de la comarca, que les consideren totalment insuficients perquè creuen que no garanteixen el mateix nivell assistencial.
Agrupats sota el col·lectiu El Moianès sense pediatre, han promogut mobilitzacions, una recollida de signatures i un manifest per denunciar una situació que consideren "insostenible i discriminatòria". En la mateixa línia, el grup de Junts ha registrat al Parlament una proposta de resolució en la qual reclama al Govern de la Generalitat que "garanteixi" l’atenció pediàtrica completa al Moianès.
Per la seva banda, l’Institut Català de la Salut (ICS) ha assegurat des de l'inici del trasllat que l’assistència està garantida i que es tracta d’una situació provisional perquè ja s’han iniciat els passos oportuns per cobrir la plaça al més aviat possible.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola