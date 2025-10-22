Endesa haurà de compensar veïns de Sant Quirze per un error que els va espatllar aparells i electrodomèstics
L’excés de potència en un transformador acabat de substituir danya centenars d’equips d’una quarantena de domicilis i negocis del poble, i li podria costar milers d’euros a la companyia
La companyia elèctrica Endesa haurà de fer front a un pagament que s’estima en milers d’euros per compensar els danys provocats per un error humà a centenars d’electrodomèstics i altres aparells endollats a la xarxa d’una quarantena de domicilis i negocis de Sant Quirze Safaja. L’empresa, que reconeix els fets ocasionats per la substitució d'un transformador, iniciarà un procés de peritatge per comprovar l’abast dels desperfectes cas per cas, i ha assegurat que assumirà els costos que es derivin d’aquesta incidència a través de la seva asseguradora.
Els fets es remunten al 2 d’octubre passat quan, amb previ avís, tècnics d’una empresa subcontractada per Endesa es van desplaçar fins a Sant Quirze per substituir un transformador que havia acabat la seva vida útil per un de nou. Era una operació «pensada per millorar la infraestructura elèctrica del municipi», però un cop fet el canvi, i segons han explicat fonts de l’empresa, la connexió del nou aparell a la xarxa es va fer a una tensió més alta de la que pertocava, i això va malmetre diversos aparells de domicilis i comerços que estaven endollats. La situació va fer saltar les alarmes entre els veïns afectats, que van fer arribar les seves queixes tant a l’Ajuntament com a la companyia, els tècnics de la qual van reconnectar el transformador amb el nivell de tensió pertinent al cap de poca estona, si bé els aparells malmesos ja no es van poder recuperar.
Les zones afectades són bàsicament al casc antic del poble i a la urbanització Solà del Boix, que són les que alimenta el transformador que es va canviar, segons que ha explicat l’alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiañez. Diu que aquest transformador funciona amb una potència de 230 kW i que, un cop fet el canvi, se li va aplicar per error una potència de 400 kW que va danyar els equips connectats. Parla d’una diversitat d’aparells, des de televisors, ordinadors, impressores o electrodomèstics de tota mena, fins a plaques solars o aerotèrmies, «amb costos que es poden enfilar fins als 15.000 o 20.000 euros».
L’Ajuntament ha recollit les dades i les adreces dels veïns afectats i ja ha fet arribar els corresponents expedients amb les incidències a la companyia. De moment, en són una quarantena, si bé es podrien sumar alguns casos més de famílies que tenen el domicili de Sant Quirze com a segona residència i encara no han comprovat tots els danys, apunta l’alcalde. A patir d’aquí, fonts d’Endesa, que han lamentat la situació ocasionada, expliquen que la companyia iniciarà un peritatge amb tècnics que pròximament inspeccionaran els llocs afectats, si bé no han precisat quant de temps es trigarà a resoldre tots els expedients.
